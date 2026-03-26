北山宏光が“白い恐怖”に凍りつく――『氷血』特報＆ティザービジュアル解禁
北山宏光が主演し、加藤千尋（セントチヒロ・チッチ）がヒロインを務める、内藤瑛亮監督によるホラー映画『氷血』の公開日が、7月3日に決定。併せて、逃げ場のない“白い恐怖”に凍りつく特報映像とティザービジュアルが解禁された。
【動画】「これは夢だ…これは夢だ…」『氷血』特報
本作は、雪に閉ざされた世界を舞台に、家族の平穏な日常が突如“白い怪異”に侵されていく《侵蝕感》ホラー。
幼い息子・晶を連れて、豪雪地帯にある夫の実家に移住した稔（北山宏光）と悠希（加藤千尋）の夫妻。穏やかな日常を願った二人だったが、認知症の父・茂（佐野史郎）は、なぜか悠希にだけ激しく怯え、亡き妻の名を叫ぶ。そしてある朝、茂は異常な姿で怪死。その瞬間を境に、家族は疑念と恐怖に苛まれ、やがて、家の中には不気味な“白い女”が次々と現れ、日常を侵していく。
稔は気が触れたかのように“白い女”の絵を描き続け、幼い晶の目には母の姿が次第に“別の何か”へと映りはじめ、家族は一人、また一人と壊れていく。雪の結晶に魅入られ、理性を失った稔、侵蝕される悠希、そして危険にさらされる晶。これは、呪いか、幻想か、それとも現実なのか。雪原が鮮血に染まるとき、未知の“白い恐怖”が姿を現し、残虐に暴走する――。
特報映像は、都会を離れ、雪国へと移住することになった夫・稔、妻・悠希、息子・晶の穏やかな日常から始まる。しかし、そんな幸せな日々も一転。猛吹雪のなかさまよう悠希、「こんなつもりじゃなかったんだ」と深い後悔に苛まれる稔、そして、不気味な笑顔で何かに呼びかける父・茂（佐野史郎）。一人、また一人と“白い怪異”に蝕まれていく。
「これは夢だ…これは夢だ…」と、幻想と現実の境界線が崩壊していく中、女の叫び声とともに迫り来る白い女。最後は、晶が不気味な声で「おかえり」と言いながら振り返る不穏なカットで幕を閉じる。一家を飲み込む“白い恐怖”の正体とは何なのか。観る者の五感を凍てつかせる映像となっている。
ティザービジュアルは、黒い涙を流し、虚ろな眼差しで前を凝視する女の姿が描かれたもの。その背景には、すべてを覆い尽くす猛烈な吹雪が。横には「呼吸、凍結。」というコピーが添えられ、観る者の呼吸を、そして精神を内側から凍てつかせていくような圧倒的絶望が漂うビジュアルに仕上がった。
映画『氷血』は、7月3日より全国公開。
【動画】「これは夢だ…これは夢だ…」『氷血』特報
本作は、雪に閉ざされた世界を舞台に、家族の平穏な日常が突如“白い怪異”に侵されていく《侵蝕感》ホラー。
幼い息子・晶を連れて、豪雪地帯にある夫の実家に移住した稔（北山宏光）と悠希（加藤千尋）の夫妻。穏やかな日常を願った二人だったが、認知症の父・茂（佐野史郎）は、なぜか悠希にだけ激しく怯え、亡き妻の名を叫ぶ。そしてある朝、茂は異常な姿で怪死。その瞬間を境に、家族は疑念と恐怖に苛まれ、やがて、家の中には不気味な“白い女”が次々と現れ、日常を侵していく。
特報映像は、都会を離れ、雪国へと移住することになった夫・稔、妻・悠希、息子・晶の穏やかな日常から始まる。しかし、そんな幸せな日々も一転。猛吹雪のなかさまよう悠希、「こんなつもりじゃなかったんだ」と深い後悔に苛まれる稔、そして、不気味な笑顔で何かに呼びかける父・茂（佐野史郎）。一人、また一人と“白い怪異”に蝕まれていく。
「これは夢だ…これは夢だ…」と、幻想と現実の境界線が崩壊していく中、女の叫び声とともに迫り来る白い女。最後は、晶が不気味な声で「おかえり」と言いながら振り返る不穏なカットで幕を閉じる。一家を飲み込む“白い恐怖”の正体とは何なのか。観る者の五感を凍てつかせる映像となっている。
ティザービジュアルは、黒い涙を流し、虚ろな眼差しで前を凝視する女の姿が描かれたもの。その背景には、すべてを覆い尽くす猛烈な吹雪が。横には「呼吸、凍結。」というコピーが添えられ、観る者の呼吸を、そして精神を内側から凍てつかせていくような圧倒的絶望が漂うビジュアルに仕上がった。
映画『氷血』は、7月3日より全国公開。