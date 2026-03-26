女優・純名里沙が23日、自身のインスタグラムを更新。21日に神戸市内で開催したバースデーライブについて報告した。



【写真】失われない透明感 とても「桜井ぴあの」から30年経過したとは思えない

歌手としても精力的に活動している純名は3月15日生まれ。「満席のあたたかいお客さまに見守っていただきながらのライブは、お陰さまで、忘れられない一夜になりました」と、マイクを手にしたステージでのショットともに報告した。



米ニューヨークから参加したピアニストの片岡健人をはじめ、スタッフの心遣いにも感謝。「こんなに恵まれて感謝しかない中、アンコール後のサプライズでバースデーケーキが出てきたので、もう、、どうしましょうというくらい幸せで」と記し、涙の顔文字でも胸の内を表した。



ファンへの思いを何度もつづった純名は、「まだまだ余韻でふわふわしていますが、 自分の可能性を引き出していただき、忘れていた感覚をも思い出す事が出来た貴重なライブになった事、、 関わってくださった全ての皆々様、そして、 目撃くださったお客さまのお陰です」と改めて気持ちを文字にする。最後は「たくさん頂戴した愛に、またお返し出来ますよう 更に、これからも精進して参ります!!」と結んだ。



来場したフォロワーからは歌声とピアノに「心地よい時間を過ごせました」「パワーアップされた純名さんを感じたライブでした」「音楽に引きこまれる感覚になりました」と感動を伝えるコメントが届いたほか、純名のファンへの対応に感謝し「優しさに感動しかない一夜でした」といった声も寄せられていた。



大阪府出身の純名は1990年に宝塚歌劇団に首席で入団。在団中の1994年度のNHK連続テレビ小説「ぴあの」に主演し、花組トップ娘役に就任後の96年に退団した。テレビ、舞台、映画、ラジオ、CMなど幅広く活躍し、2001年には主演を務めた香港映画「夜間飛行」で歌唱した歌が台湾のベスト・オリジナル・フィルムソング賞を受賞。現在は女優、歌手としても活動している。



（よろず～ニュース編集部）