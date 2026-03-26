「今のままじゃダメだ」

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その一言で、すべてが変わった。大学はサボり、留年、バイト漬けの日々。“何者でもなかった”若き日の藤田晋が突きつけられた、あまりにも厳しい現実とは。すべては、あの先輩の言葉から始まった。藤田晋と堀江貴文が互いに“成功の流儀”を綴った新刊『心を鍛える』（KADOKAWA）より一部抜粋してお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）



藤田晋氏 ©文藝春秋

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知られざる「藤田晋の学生時代」

「東大生ブランド」を活かして塾講師をしていた堀江さんが、麻雀、そして競馬にハマっていたエピソードは、何とも親しみが持てる話です。

その頃の私は、留年が決定した「2回目の2年生」。麻雀という沼から卒業し、新しいバイトに精を出し始めます。とはいえ、「デキるバイト」ではありません。恥ずかしい失敗談ばかりが浮かんできます。

留年決定と同時に二子玉川に引っ越した私は、駅の近くのおしゃれなバーで、半年ほどバイトをすることになります。その店には、頭をリーゼントで固めているK先輩がいたのですが、彼には理不尽なことをよく言われました。

たとえば「今、何のウイスキーが売れると思う？」と聞かれたとき、「ジムビームですかね……」と返すと、「お前が言い出したんだから、責任を持って全部売り切れ」と、私にジムビーム1ダースを押しつけるのです。

「もはやアルバイトの仕事の域ではないのでは？」と疑問を覚えつつも、私は必死で売った覚えがあります。

今の時代であれば、即「パワハラ認定」間違いなしでしょう。しかし、このK先輩には感謝をしています。

藤田晋の人生を変えた「先輩の一言」

彼は私のことを「弟分」とでも思ってくれていたのでしょうか、私自身の将来について毎晩のように問い詰め、追い込んでくれたのです。

「俺の夢は、日本一のバーテンになることだ。で、藤田の将来の夢は何なんだ？」

そんなシビアな境遇で、のほほんと過ごし続けられるわけがありません。私は「起業家になる」という高校時代の夢を思い出すようになります。

高校3年生の進路選択で、音楽の道をあきらめたとき。実は、私は将来の夢を「ミュージシャン」から「起業家」へと密かに変更していました。

「俺は音楽のプロにはなれないけれど、経営のプロを目指す。将来、レコード会社を作るから、そこからお前をデビューさせるよ」

“アーティストの卵”の親友・竹内朋康君に、こう宣言していたのです。

実際、その夢に少しでも近づきたくて、大学は「経営学部」を選んでもいました。

しかし、学校をサボって留年したり、バイトに没頭したりしていても、経営者になれるわけがありません。恥ずかしい気持ちを押し隠しながら、私はバーのK先輩にこう打ち明けました。

「僕の将来の夢は……会社を創ることです」

「じゃあ、それに向かって何かやれ。今のままじゃダメだ。その夢に近づく何かを始めるか、さもなくばこの店に就職しろ！」

K先輩の言葉に背中を押される形で、求人情報誌『フロム・エー』を入手。そこで見つけたオックスプランニングセンター（現クラウドポイント。以降「オックス」と略します）でバイトを始めます。オックスは、表参道にある小さな広告代理店で、設立わずか4年目。社長も31歳と若く、職場は活気に満ちていました。

オックスでの業務内容は、なかなか過酷なものでした。

〈【成功率はたった5％】「こんなひどい扱いを受けるのか」学歴も育ちも通用しない…若かりし藤田晋が痛感した「飛び込み営業」の厳しさ〉へ続く

（藤田 晋／Webオリジナル（外部転載））