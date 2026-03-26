〈「今のままじゃダメだ」大学はサボって留年、バイト三昧…“まだ何者でもなかった”藤田晋の人生を変えた「先輩のド正論」にぐうの音もでない〉から続く

成功率は、わずか5％――。学歴もプライドも通用しない。1日100軒回って95軒に断られる“飛び込み営業”で、若き日の藤田晋は、何度も心を折られた。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

それでも逃げなかった理由とは何か。屈辱と失敗の先にあった、“結果を出すための思考法”に迫る。藤田晋と堀江貴文が互いに“成功の流儀”を綴った新刊『心を鍛える』（KADOKAWA）より一部抜粋してお届けする。（全3回の2回目／最初から読む）



藤田晋氏の修行時代とは―― ©getty

◆◆◆

95％断られる「飛び込み営業」

会社やお店などにアポなしで飛び込み、フリーペーパーの広告を販売してくるという仕事です。しかし、話を聞いてくれるのは1日100軒のうち、約5軒。90軒以上から断られるのです。

「二度と来ないで」「今は忙しい」などと邪険に扱われるのが常でした。まだ若かった私の心は、いっぺんにズタズタになりました。

「それなりの家で育てられ、それなりに名の通った大学に通っているのに、なぜこんなにひどい扱いを受けるのか……」

でも私は「ここでくじけたらダメだ」と自分に言い聞かせ、歯を食いしばって耐えました。なぜなら「社長になる」という夢を、より明確に意識するようになっていたからです。飛び込み営業で結果を出せない人間が良い社長になれるとは、とても思えなかったからです。

飛び込み営業のコツは、悲壮感を漂わせないことだと思います。

100軒中95軒も断られていると、通常は身も心もボロボロになるもの。そんな素の弱った自分で話していては、余計に話を聞いてもらえなくなります。だから何度断られようと、何事もなかったように澄ました顔でトークを展開しました。

そうするうちに、負の感情に流されず、状況を俯瞰できるようになってきます。

「100軒回って5軒も話を聞いてくれるなら、95軒断られるのは“必要経費”だ」

論理的に考えることで、落ち込むことも少なくなり、成果が出始めました。

また、業務時間外にも、オックスの先輩たちが私を鍛えてくれました。

とある先輩は、私と一緒に飲みに行くと、必ずナンパを命じてきました。

ナンパに成功するまで「戻ってくるな！」

「藤田、お前、女を連れてくるまで戻ってくるな！」

それは「業務」ではありません。今の時代なら「つきまとい行為」と見なされ、迷惑防止条例に違反するかもしれません。何より、見ず知らずの方に迷惑をかけてしまうので、正直に言うと嫌でした。でも当時は、目をかけてくれるバイト先の先輩につまらない奴だと思われるのも嫌でした。声をかける女性には最大限の気遣いをしながら、仕方なくやりました。

もちろん、私のナンパがうまくいくわけがありません（笑）。“本業”である飛び込み営業と同じように、ほとんどの人から断られてしまいます。ナンパを始めた頃は、「自尊心が崩壊するのではないか」とすら思いました。

しかし、よく考えてみれば、飛び込み営業もナンパも本質的には同じようなもの。「ダメなら次！」という精神で続けるうちに、心は強くなっていきます。

つまり、断られるたびに、いちいち落ち込まなくなっていくのです。

第1章で、堀江さんが「ヒッチハイクを通じて、自分の殻を破れるようになった」と話してくれましたが、飛び込み営業もナンパもそれに似ています。要は「見ず知らずの人に話しかける」「多くの人たちに断られる」という経験が、心を鍛えてくれるのです。

人は誰でも、断られると傷つきます。でも、次に断られるときには、耐性が少しだけできているものです。「断られる→耐性ができる」という流れを繰り返すうちに、心は確実に強くなっていくのだと思います。

結果を出すには「自然体でやる」こと

このような経験は、通過儀礼のようなもの。避け続けるのではなく、どこかで早めに済ませておくと、その後の人生を幾分かスムーズに過ごせるような気がします。

なお、飛び込み営業にしてもナンパにしても、結果を出すには自然体でやることです。断られ続けていると、「このチャンスは逃せない」と焦って、なんとかして丸め込もうとしがち。すると相手は身構えてしまいます。言葉数は少なくても、誠実に、自信を持って自然体で話をすることが大切なのかもしれません。

〈「馬主はどうですか？」藤田晋オーナーを競馬沼に引きずりこんだ“レジェンド騎手”の正体〉へ続く

（藤田 晋／Webオリジナル（外部転載））