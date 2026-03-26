イランによる事実上の封鎖が長期化しているホルムズ海峡。

ペルシャ湾内に足止めされている日本関係船舶は、攻撃のリスクに加え、ＧＰＳ（全地球測位システム）の電波妨害で身動きが取れない。米国などによる軍事作戦が始まって間もなく１か月。関係者からは、負担を強いられている船員への支援を求める声が強まっている。（小峰翔、木村誠）

「どの船が狙われているのか傾向わからず動けない」

「水柱が上がっているのが見えた」「上空で何かが爆発して残骸が落ちた」。海運各社でつくる日本船主協会には軍事作戦が始まった２月２８日以降、加盟社を通じて現地船舶からの報告が次々と寄せられている。

協会によると、湾内にいる協会加盟企業の日本関係船舶は、湾岸諸国から日本へ原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）などを運ぶタンカー、日本からの輸出品を載せた貨物船など計４５隻。外国人の船員が大半だが、日本人も２４人乗船している。船員らでつくる全日本海員組合は、協会非加盟の日系企業が船主となっている船舶がほかに１４隻いるとする。

英海軍の関連機関「英海運貿易オペレーション（ＵＫＭＴＯ）」の集計では軍事作戦開始後、ペルシャ湾やその周辺では２３件の攻撃が発生した。イランによるミサイルやドローンを使った攻撃とみられる。

エリア別では、日本の原油輸入の４割を頼るアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の周辺海域が最多の８件。直近では２２日に「正体不明の飛翔（ひしょう）体による爆発があった」との発表があった。サウジアラビア周辺海域などでも攻撃が確認されている。複数の船が湾内で待機する東京都内の海運会社の担当者は「どの船が狙われているのか傾向がわからず動けない」と苦悩する。

電波妨害で「船の正確な現在位置がわからない」

多発するＧＰＳの電波妨害が追い打ちをかける。

船舶は、ＧＰＳ信号を基にした「船舶自動識別装置（ＡＩＳ）」の情報などを頼りに、自船と周囲の船の位置や針路を把握して衝突防止を図る。ところが、ＡＩＳのデータを確認すると、ペルシャ湾内では船が陸地に表示されたり、多数の船が１か所に重なったりし、実際とは異なる位置を示す状況が続いている。

電波に詳しい軍事専門家によると、ＧＰＳを利用して攻撃目標に向かうミサイルやドローンを誤誘導するため、妨害電波を出す「ジャミング」が行われ、ＡＩＳにも影響が出ている可能性がある。ジャミングの主体がイランなのか周辺国なのかは不明だ。

西日本の海運会社には現地から、「船の正確な現在位置がわからない」との報告が度々入る。他の船との衝突を避けるため、同社の船は航行を取りやめてエンジンも停止したという。

船内で耐える船員には強いストレス

全日本海員組合によると、多くの船は、イラン側からの連絡を聞き漏らさないよう船舶無線の音声に神経をとがらせ、２４時間体制の見張りも続けている。食料や水は現地でなんとか補給できているが、組合関係者は「気持ちの張り詰めた状態が１か月近く続いており、一部の船員からは『下船したい』との声が寄せられている」と明かす。

組合は１９日、船員が安全に脱出できるよう、関係国への働きかけを国土交通省に求めたと発表。日本船主協会も２３日、脱出ルートの確保を国に要請した。

米国のトランプ大統領は停戦協議の前進を強調するが、イラン側が合意するかは不透明だ。情報も交錯している。「戦闘状態が完全に止まり、航路の安全が確保されなければ運航を再開できない」。船主協会の長沢仁志会長（日本郵船会長）は２５日、記者会見で苦渋の表情を浮かべた。

タンカーでペルシャ湾を航行した経験もある海事情報分析会社「ケプラー」（ベルギー）の山田優マネジャーは、「見通しが立たない中、船内で耐える船員には強いストレスがかかる」と指摘。「当事国の声明でさえ二転三転し、船長や海運会社が安全を判断するのは困難だ。日本政府は早期の海峡通過の実現と、船員と家族が安心できる情報発信に努めてほしい」と述べた。