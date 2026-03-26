「あったかくて素敵な1枚」キャイ〜ン・天野ひろゆき、誕生日ショットが「エモすぎる」と話題に！
お笑いコンビ・キャイ〜ンの天野ひろゆきさんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。誕生日ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】キャイ〜ン・天野ひろゆきの誕生日ショット
コメントでは「エモすぎるキャイーン」「あったかくて素敵な1枚」「この笑顔を守りたい」「ほんと仲良いなぁ」「2人の愛は永遠ね」「こんなふうに歳をかさねたい」「いつまでもウドちゃんと キャイ〜ンをやり続けてください」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】キャイ〜ン・天野ひろゆきの誕生日ショット
「こんなふうに歳をかさねたい」天野さんは「56歳になれました！」とつづり、1枚の写真を投稿。浜辺で相方のウド鈴木さんと定番の「キャイ〜ン」ポーズをしているツーショットですが、背景では夕日が水平線に沈んでおり、とても幻想的で美しいです。2人は満面の笑みを浮かべており、仲の良さが伝わってきます。
「名前を世界一呼んでくれる人って表現いいな」1月19日には「今日はこのお方の誕生日です 僕の名前を世界一呼んでくれる人です」とつづり、ウドさんの寝顔ショットを公開した天野さん。ファンからは「尊い笑笑」「名前を世界一呼んでくれる人って表現いいな」「素敵な関係ですね」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)