広島のドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝が２５日、菊池との鉄壁二遊間結成に意欲を示した。オープン戦は１４試合に出場し、無失策。プロ入り後から本格的に挑戦している遊撃についても、「もう恐怖心はない」と自信をのぞかせた。

本拠地のマツダはセ・リーグの本拠地で唯一、内野に天然芝が使用されており、内野手泣かせの球場として知られる。オープン戦では３試合を経験し、堅守を披露。近大時代にリーグ戦で内野が天然芝のほっともっとフィールド神戸でプレーしており、「非常に守りやすかった。マツダでも対応はできている」と不安はない。

開幕戦はモンテロの状態次第ではあるが、遊撃でスタメン出場する可能性が高い。二塁でスタメンが濃厚な菊池は、入団前から憧れ続けてきた存在。ついにその名手と並び立ち、“キクナル”コンビを結成する可能性も出てきた。「もしスタメンなら自分の仕事を全うしたい。そのための準備はできている」と表情を引き締めた。

オープン戦はへんとう炎で一時離脱するアクシデントもあったが、すでに状態は万全だ。開幕が近づく中、「緊張はまだないですね。開幕するっていう実感があまりなくて…。わくわくの方が強いです」と初々しく笑みをこぼした勝田。期待のルーキーが赤く染まった本拠地で躍動する。