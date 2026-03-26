上京するからって浮かれすぎ！地元女子の反感を買うセリフ９パターン
東京志向の若者にとって、高校卒業後の上京は心躍るもの。とはいえ、あまりに浮き足立った姿をさらすと、大切な地元女子から総スカンを食らってしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に「上京するからって浮かれすぎ！地元女子の反感を買うセリフ」をご紹介します。
【１】なにかにつけて「東京」の話をしたがる
「口を開けば『東京東京』でつまらない！」（10代女性）というように、話のネタが東京に終始して、ウンザリされるパターンです。どうしても語りたいなら、上京する者同士で共有するに留めたほうがよいかもしれません。
【２】「やっとこんな田舎から脱出できる！」と清々した態度を取る
「残る人たちの気持ちにもなってよ！って思う」（10代女性）というように、地元を悪しざまにこきおろし、反感を買うパターンです。「みんなと気軽に遊べなくなるなあ」などと、未練を残す発言も織り込むようにしましょう。
【３】「たまには遊びに来いよ。案内してやるよ」と上から目線で誘う
「まだ東京のことを何も知らないはずなのに…」（10代女性）というように、お願いしてもいないのに案内役を買って出て、ウザがられるパターンです。「みんなが遊びに来るまでに地下鉄の路線を覚えておくよ」くらい下手に出たほうがよいでしょう。
【４】「向こう行ったら合コンするんだ」と期待を隠さない
「しがらみのない都会ならなんでもやれると考えてる時点で人間性を疑う」（10代女性）というように、東京で遊びまくると宣言し、ドン引きされるパターンです。「東京で彼女とかできるのかなあ」と心配してみせたほうが、かわいげがあるかもしれません。
【５】「○○だよな？」とすでに東京弁かぶれしている
「一人称をオラから俺にしてたりね。これが一番恥ずかしい」（20代女性）というように、まだ上京もしていないのに標準語に切り替えて、周囲から浮くパターンです。言葉を変えるのは東京暮らしを開始してからでも遅くはないので、地元にいる間くらい、方言を楽しみたいものです。
【６】「服は代官山で、家具は中目黒で探そうと思って」と聞いてもいないプランを語る
「知りたくもない（笑）」（20代女性）というように、地方の人間にはわからない地名をちょいちょい挟み、煙たがられるパターンです。どうしても話したければ、修学旅行で行った場所など、せめて相手にもわかるエリアを挙げるとよいでしょう。
【７】「いやあ、寂しいわー」と心にもない名残惜しさを口にする
「でも、目は笑ってるんですよね」（10代女性）というように、セリフとは裏腹に上京のウキウキを隠しきれず、悪印象を与えるパターンです。女子から「○○くんがいなくなると寂しくなるね」と言われたときのリアクションにも注意が必要でしょう。
【８】「しばらく帰って来ないと思うわ」と見捨てるような言い方をする
「二度と帰ってこないでください…と言いたくなります」（20代女性）というように、うっかり出た本音が捨て台詞だと見なされて、怒りを買うパターンです。本当にしばらく帰るつもりはなくても、何かの事情でUターンする可能性もゼロではないはずなので、わざわざ退路を断つのはやめておきましょう。
【９】「なんでお前は上京しないの？」と偉そうに問い詰める
「遠回しに『バカなの？』と言われているようでイラッとします」（10代女性）というように、本人の意思や事情をくまずにひたすら上京を勧めて、嫌がられるパターンです。相手が「いいよねえ」とうらやましがってくれるとしても、説教までするのはやりすぎでしょう。
いまやSNSで田舎と都会が瞬時につながる時代。物理的に離れたとしても、友人の縁は続くことが多いので、慎重に付き合ったほうが身のためでしょう。（熊山 准）
【１】なにかにつけて「東京」の話をしたがる
「口を開けば『東京東京』でつまらない！」（10代女性）というように、話のネタが東京に終始して、ウンザリされるパターンです。どうしても語りたいなら、上京する者同士で共有するに留めたほうがよいかもしれません。
「残る人たちの気持ちにもなってよ！って思う」（10代女性）というように、地元を悪しざまにこきおろし、反感を買うパターンです。「みんなと気軽に遊べなくなるなあ」などと、未練を残す発言も織り込むようにしましょう。
【３】「たまには遊びに来いよ。案内してやるよ」と上から目線で誘う
「まだ東京のことを何も知らないはずなのに…」（10代女性）というように、お願いしてもいないのに案内役を買って出て、ウザがられるパターンです。「みんなが遊びに来るまでに地下鉄の路線を覚えておくよ」くらい下手に出たほうがよいでしょう。
【４】「向こう行ったら合コンするんだ」と期待を隠さない
「しがらみのない都会ならなんでもやれると考えてる時点で人間性を疑う」（10代女性）というように、東京で遊びまくると宣言し、ドン引きされるパターンです。「東京で彼女とかできるのかなあ」と心配してみせたほうが、かわいげがあるかもしれません。
【５】「○○だよな？」とすでに東京弁かぶれしている
「一人称をオラから俺にしてたりね。これが一番恥ずかしい」（20代女性）というように、まだ上京もしていないのに標準語に切り替えて、周囲から浮くパターンです。言葉を変えるのは東京暮らしを開始してからでも遅くはないので、地元にいる間くらい、方言を楽しみたいものです。
【６】「服は代官山で、家具は中目黒で探そうと思って」と聞いてもいないプランを語る
「知りたくもない（笑）」（20代女性）というように、地方の人間にはわからない地名をちょいちょい挟み、煙たがられるパターンです。どうしても話したければ、修学旅行で行った場所など、せめて相手にもわかるエリアを挙げるとよいでしょう。
【７】「いやあ、寂しいわー」と心にもない名残惜しさを口にする
「でも、目は笑ってるんですよね」（10代女性）というように、セリフとは裏腹に上京のウキウキを隠しきれず、悪印象を与えるパターンです。女子から「○○くんがいなくなると寂しくなるね」と言われたときのリアクションにも注意が必要でしょう。
【８】「しばらく帰って来ないと思うわ」と見捨てるような言い方をする
「二度と帰ってこないでください…と言いたくなります」（20代女性）というように、うっかり出た本音が捨て台詞だと見なされて、怒りを買うパターンです。本当にしばらく帰るつもりはなくても、何かの事情でUターンする可能性もゼロではないはずなので、わざわざ退路を断つのはやめておきましょう。
【９】「なんでお前は上京しないの？」と偉そうに問い詰める
「遠回しに『バカなの？』と言われているようでイラッとします」（10代女性）というように、本人の意思や事情をくまずにひたすら上京を勧めて、嫌がられるパターンです。相手が「いいよねえ」とうらやましがってくれるとしても、説教までするのはやりすぎでしょう。
いまやSNSで田舎と都会が瞬時につながる時代。物理的に離れたとしても、友人の縁は続くことが多いので、慎重に付き合ったほうが身のためでしょう。（熊山 准）