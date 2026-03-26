ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２６日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に愛媛・西予市から生出演した。

この日は月に１度の「出張中継」。安住アナは長さ１０９メートルの日本一長い廊下がある宇和米博物館（旧宇和町小学校）から中継した。

中継には、あいてれびの豊福海央アナウンサーが出演した。豊福アナは２０２１年に同局に入社し「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」の「列島リアルタイム中継」で同年１０月から愛媛県担当キャスターを務めてきた。中継で豊福アナは、３月いっぱいであいてれびを退社することを発表した。

同博物館は廊下を使ったぞうきんがけレースが体験できる。安住アナは「豊福さんの退社に華を添えられるように」とジャージーに身を包んで挑戦した。

５０代の平均タイムが「１分２８秒」と紹介。途中まで順調に雑巾がけを行ったが途中で前のめりに倒れたが、それでも何とか復活し、最後は倒れ込みながらゴールしタイムは「１分４４秒７３」だった。

疲れ果てた表情の安住アナは「ホントに…ホントに…すごいのよ…これ」と息切れしながら感想を漏らしていた。