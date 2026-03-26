女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は26日、第124話が放送され、主人公・雨清水トキが夫レフカダ・ヘブンの回想録口述に臨むものの、それは“難儀”なことが描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第124話は、雨清水トキ（郄石あかり）はイライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）から、レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）の回顧録を書くように依頼された。しかし、後悔の念から何も語れない。ヘブンの人生を台無しにしてしまったと落ち込む娘を見かねて、松野司之介（岡部たかし）と松野フミ（池脇千鶴）は楽しい思い出を呼び起こそうとし…という展開。

錦織丈（杉田雷麟）はヘブンの講義の際につけていたノートに思い出話を添え、回顧録にしようと提案。トキも了承し、司之介は「持つべきものは、錦織兄弟じゃのう」と感謝した。丈は自分が書き留めるからと、トキにも一言をお願いした。

しかし、トキは「パパさんの最後、台無しにしてしまったけん。最低の人生にしてしまった私が、ええ人生送っちょりましたなんて、とてもだないけど…」「（借金返済パーティーは）あの人を働かせた結果だない」「だけん、日本にずっとおる人だなかったんよ」「熊本は嫌いだっただない！」――。

フミは「こげな世界一のママさんがおる、世界一の家族ができたんだけん、私には、ええことの方が多いように思えるがね」「反省でも後悔でもええ。謝るでも愚痴こぼすでもええ。話したら、きっと少しは楽になるけん」と説得。家族が後押しした。

トキ「出会った頃のヘブンさんは…自由で、何をするか分からん…愉快な人で。そげな人を縛りつけてしまったのは、この私でした」

蛇（渡辺江里子）「しかし、出てくるのは、懺悔の言葉ばかりでした」

東京帝国大学の英語教師となったヘブンの出勤初日の朝。トキは和服から洋服に着替えるよう諭し、ヘブンは「フロックコート、ナンボヤバン。エンビフク、シャツ、ハット、キライ。タダ、アナタノタメ」「シブシブ」と人力車に乗り込んだ。

トキ「あの日はずっと不機嫌だったと、車夫の村中さんが言っちょりました。着るもの一つとっても、あの人を縛りつけちょった。『KWAIDAN（怪談）』を書かせてしまったのも、こげな日々の積み重ねだったんだと思います」「ですが、あの頃の私は気づいちょりませんでした。私が…あの人を縛りつけちょるということを」

SNS上には「自責の念…つらい」「怪談噺口調」「回顧録じゃなく後悔録に」「新年度も続くような展開」「最終回前日とは思えないほどの暗さ」「明日で終われる？あと半年はいるでしょ？」「あと15分で大団円になれるのか、皆目見当がつかない」などの声が続出。トキとヘブンが歩んだ“夫婦道”も、ついに終着地を迎える。

八雲が洋服を好まなかったことは、セツさんによる回想録「思ひ出の記」に記されている。