小池百合子・東京都知事を２０１９年から補佐する特別秘書の村山寛司氏（７５）が、近く退任することがわかった。

小池知事は後任に副知事の中村倫治氏（６１）、新たな副知事に財務局長の山下聡氏（５９）を充てる方針で、開会中の都議会第１回定例会に副知事の人事案を提出する。

複数の関係者が明らかにした。村山氏は環境や財務の局長を歴任し、石原都政時代の１０〜１２年に副知事を務めた。その後、東京メトロ副社長や東京信用保証協会理事長などを経て、１９年５月に小池知事の特別秘書（政策担当）に就いた。

就任後には都政全般の豊富な知見から、４人の副知事を統べる「大副知事」とも言われた。新型コロナ禍への対応、東京五輪・パラリンピックの開催、「未来の東京」戦略（現「２０５０東京戦略」）の策定など、政策面から小池知事を補佐した。

副知事時代から都議会自民党幹部との太いパイプを持ち、特別秘書に就いた当初は「知事野党」として対立した自民との調整も担い、関係改善につなげた。

特別職に当たる特別秘書は、条例に基づき２人まで設置でき、副知事と異なり退任・就任に議会の同意を必要としない。国の主張する「都と４６道府県の税収格差」の是正（偏在是正）への対抗が都政の重要テーマの一つとなる中、政府・与党とのさらなる関係構築に尽力した中村氏を後任の特別秘書に、財務に通じた山下氏を副知事に充て、国側との本格交渉に臨む構えだ。

政務を担う特別秘書の宮地美陽子氏のほか、ＩＴ大手「ヤフー」元会長の宮坂学氏、都職員出身の栗岡祥一氏と松本明子氏ら３副知事は、引き続き小池知事を支える。