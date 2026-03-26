合宿初日、JAYLA（19）、RIRA（20）、NARU（17）、AOI（19）の4人が集まったCチームには、異様な緊張感が漂っていた。

【映像】怖すぎる…美女4人がピリつく様子

3月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送された。

初日から淡々と練習していく4人。すでに実力者だけあって他のチームより完成度の高さを見せているCチーム。その様子にダンスコーチのAIKA氏は、「Cチームは、その一番最初に私がBグループと一緒に練習したからかわかんないですけど、Cグループに行った時に空気感が違いすぎて。もうみんな、その場がオーディションみたいな感じで。言い方悪いとピリついてたし。良く言うと、すごいみんな緊張感持ってるなって思いました」と、現場の空気を振り返る。

ボーカルコーチのSoomi氏も「Cグループは、なんかやっぱり気が各自張ってる感じがあります。お互い持ってる自分たちの、見えないところで気流が」と語った。

SNSでもこの様子に「覚悟決まってる」「みんなうまい」「本気度が違う」などの声が上がっていた。

メンバーの意識も高く、JAYLAは「やっぱこの4人としてチームだけどライバル」と言い切り、NARUも「仲間でチームだけど埋もれたくはない」と本音を露わにする。課題曲『Debut』に向けて、4人のバチバチとした向上心が早くもぶつかり合っていた。