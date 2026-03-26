片山晋呉主催のシニア東西対抗戦 合わせて219勝、獲得賞金162億円超のレジェンド集結「団体戦のゴルフは最高」
PGAツアー後援競技「片山晋呉 Presents PGAレジェンド東西対抗戦」が愛和宮崎ゴルフクラブで開催された。25日に一日競技で行われる予定だったが、悪天候のため、24日に9ホール、25日に9ホールをプレーする変則スケジュールで行われた。
【写真】東西レジェンド集結 通算219勝の豪華メンバーがずらり
大会名の通り、レギュラーツアー通算31勝、シニアツアー2勝の片山が主催。全員合わせてツアー219勝、獲得賞金162億円超を誇るレジェンド20人が集結した。片山率いる東軍、尾崎直道率いる西軍によるチーム戦。ダブルスのスクランブル方式（いい条件のボールを選択して2人とも打つ）で、ポイント制で競われた。24日に行われたファーストステージは東軍15pt、西軍15ptで超接戦。25日のセカンドステージは7番パー3、8番パー4、9番パー4の3ホールを3周（計9ホール）する形式となり、東軍15pt、西軍15ptを獲得。両軍ともに30ptで引き分けとなった。賞金総額1200万円を600万円ずつ山分けとなった。片山は「大成功です」と笑顔。「こんなに面白い、一体感が出るゴルフは久々です。団体戦のゴルフはやっぱり最高。なにより選手から『楽しかった、またやってほしい』と聞けたことが幸せです」と語り、第2回大会への開催にも意気込んだ。大会の様子はYouTube「Level Up Golf」で生中継され、アーカイブでの視聴も可能となっている。■ルール各軍2人1組のスクランブル方式勝ち＝4pt、引き分け＝3pt、負け＝2pt■結果：引き分け東軍 30pt − 西軍 30pt【1st Stage】※カッコ内はスコア、パー36東軍 15pt − 西軍 15pt小山内護＆細川和彦（29）−尾崎直道＆伊澤利光（30）片山晋呉＆深堀圭一郎（31）−鈴木亨＆寺西明（31）横田真一＆宮本勝昌（33）−手嶋多一＆谷口徹（28）横尾要＆増田伸洋（32）−田中秀道＆高橋竜彦（29）岩本高志＆海老根文博（28）−今野康晴＆兼本貴司（29）【2nd Stage】※カッコ内はスコア、パー33東軍 15pt − 西軍 15pt深堀圭一郎＆横田真一（30）−今野康晴＆兼本貴司（30）岩本高志＆海老根文博（31）−田中秀道＆高橋竜彦（31）小山内護＆細川和彦（29）−手嶋多一＆谷口徹（27）片山晋呉＆宮本勝昌（28）−尾崎直道＆伊澤利光（29）横尾要＆増田伸洋（28）−鈴木亨＆寺西明（28）
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