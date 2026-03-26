山羊座は身近な人と恋が実る予感！天秤座は婚約・入籍・紹介にふさわしい時期！　3/26〜4/9【上弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】

3月26日は上弦の月。上弦の月から下弦の月までの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！

■月星座を調べるには？

月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。

正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。

■月星座が「牡羊座」のあなた

シングルさんはドキドキを求めるより、一緒にいてホッとできるかどうかを基準に。カップルさんはおうちデートを重ねることで結婚が近づきそう。

♡ツラ恋の処方箋

ドキドキは一瞬。ホッとする関係は一生。

■月星座が「牡牛座」のあなた

シングルさんは「まず、親友になれるか」っていう部分を大切にしてみたら？ カップルさんはお互いに「何があっても味方だよ」って言い合える関係が理想。

♡ツラ恋の処方箋

思いは、ちゃんと言葉にすること！

■月星座が「双子座」のあなた

シングルさんはお相手に求める条件を、欲張っていいと思いますよ。そのほうがご縁を引き寄せられるはず！ カップルさんは結婚の話を具体的に進めてみては？

♡ツラ恋の処方箋

願望を形にするとき。

■月星座が「蟹座」のあなた

シングルさんは出会いに恵まれそう。それは過去からのつながりである可能性も。カップルさんはお互いを家族に引き合わせるのにいいタイミング。

♡ツラ恋の処方箋

始まるから、希望を持って！

■月星座が「獅子座」のあなた

シングルさんは恋愛も含めて、人と関わるのがめんどくさくなっちゃうかもね。カップルさんはお相手に言いにくいことがあるなら、それは言わなくてもいいってこと。

♡ツラ恋の処方箋

いいタイミングが来るまで待っててね。

■月星座が「乙女座」のあなた

シングルさんは昔から仲のいい友人とのつながりから、恋に発展する可能性が。カップルさんは2人で共通の趣味を楽しむと、徐々に結婚へと進んでいけそう。

♡ツラ恋の処方箋

今この瞬間を楽しむこと！

■月星座が「天秤座」のあなた

シングルさんは結婚したいなら、今が勝負どき！ お見合いなんかもいいかもね。カップルさんは婚約、入籍、お相手の家族への紹介などにふさわしい時期です。

♡ツラ恋の処方箋

結婚を考えられないなら、気持ちに整理をつける決断を。

■月星座が「蠍座」のあなた

シングルさんは「今、付き合えればいいや」っていうんじゃなく、生涯のパートナーを求めるのがいいみたい。カップルさんは2人で将来について話し合うとよさそう。

♡ツラ恋の処方箋

遊ばれてる、遊びだなって感じるなら方向変換を。

■月星座が「射手座」のあなた

シングルさんはフィジカルな関係から本気になったりしがち。それも人生。カップルさんは結婚観が一緒なら、そのまま一気に入籍へ。そうでなければお別れを覚悟。

♡ツラ恋の処方箋

覚悟を決めて前へ！

■月星座が「山羊座」のあなた

シングルさんはずっとあたためてきた恋心が実りそう。お相手は身近な方である可能性が。カップルさんは交際期間が長いほど、ゴールインの可能性が高まっています。

♡ツラ恋の処方箋

焦らず、いきましょう。

■月星座が「水瓶座」のあなた

シングルさんは恋したいなら、仕事関係や「いつもの場所」での出会いが有望。カップルさんは関係が安定してそう。手堅く結婚へと向かってるんじゃないかな。

♡ツラ恋の処方箋

ときめきを追い続けると、もっと大切なものを逃しちゃうかも。

■月星座が「魚座」のあなた

シングルさんはモテ期。結婚につながる恋ができそうです。告白するのもオススメ。カップルさんはラブラブ。結婚への夢を語るのもいいんじゃないですか？

♡ツラ恋の処方箋

もっと自信を持って、人生を楽しみましょう！

（藤島佑雪）