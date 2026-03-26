教科書から消えた「源頼朝」の真実とは？ 肖像画を巡る歴史ミステリー【眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話】

教科書の常連、あの超有名人の画像が消えた？

あれは源頼朝ではなく、足利直義なのか？ ── 伝源頼朝像

長い間、歴史教科書に掲載されてきた、京都神護寺※の「伝源頼朝像」（国宝）が教科書から削除されて久しい。理由は源頼朝その人を描いた肖像画ではなく、まったく違う武将の姿を描いたものらしい、とされたためだ。

そもそも「伝源頼朝像」は、歌人であり、絵師でもあった藤原隆信（1142～1205年）が、12世紀末の鎌倉末期に描いたものと伝えられてきた。ところが、昭和50年代末ごろから「どうも別人を描いたものらしい」と囁かれるようになった。平成期に入ると、ある美術史家が、画風、題材、彩色技術などを詳細に検証。その結果、冠が鎌倉末期以後のものであり、太刀も13～14世紀のものだと解析し、頼朝より後世の人物ではないか、と主張した。

美術史家は、康永4年（1345年）4月付け『足利直義願文』の文書にある「神護寺に足利尊氏、直義の画を奉納した」（大意要約）という記述に着目。伝源頼朝像といわれる肖像画は、実は「室町幕府の創業者足利尊氏の実弟、直義」と結論づけた。さらに別の歴史家が、神護寺の肖像が源頼朝だとする根拠は、大英博物館が所蔵する「頼朝像」（複写画）に書き添えられた画賛にあることを突き止めた。加えてそれが事実誤認による記述であり、「明治以降につくられた文章という印象を受ける」と発表した。

神護寺は強く反論し、「像主は頼朝である可能性が高い」と譲らないが、現在、頼朝否定説が大勢を占める。

誰を描いたものであれ、肖像画の文化財的価値を損なうわけではない。鎌倉時代の新しい描写表現を知らしめるものとなっている。

※神護寺＝高尾山神護寺と名乗る通り、空海が高野山を本拠とし、東寺を鎮護国家の道場としたのち、定額寺（官寺）を吸収合併し、神護国祚真言寺（神護寺）と改称した寺。

伝源頼朝像

描かれた構図は烏帽子を頂点に、左右の袖に向かって三角形。安定と重厚さが醸し出され、平安院政期の耽美的な美意識とは感性が真逆

神護寺 伝源頼朝像

昭和26年（1951年）に国宝指定/京都市神護寺所蔵

伝源頼朝像は似絵に名を残す藤原隆信の筆といわれるが、検証により13～14世紀の作とされたことで作者不明となった。本肖像画は同じく国宝の「伝平重盛像」「伝藤原光能像」と合わせて「神護寺三像」と呼ばれている。実はこのほかにも後白河院、平業房の肖像画も安置されていたが、現在は失われたとのこと。肖像画は大きな一枚絹にほぼ等身大に描き、袍や平緒の文様の精緻さ、髪や髭、眉などを描く繊細な描線、耳や唇、肌にわずかな朱のぼかしを入れて描く技量、それらが諸々卓越しており、やまと絵系肖像画として抜きん出た作品と評価されている。一幅・絹本着色、縦143.0cm・横112.8cm。

着用しているのは糊や漆などで生地を硬く仕立てた「強装束」。平安末期にそれまでの「柔装束」から変化し、束帯や直衣、狩衣などに取り入れられた。装束は宮廷での正装・束帯で袍を着用。袍に描かれているのは輪無唐草文。

頼朝と合わせて「神護寺三像」と称され、1951年に国宝に指定されている。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話』著：鈴木 旭