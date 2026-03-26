東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.47　高値159.50　安値158.58

160.71　ハイブレイク
160.10　抵抗2
159.79　抵抗1
159.18　ピボット
158.87　支持1
158.26　支持2
157.95　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1559　高値1.1630　安値1.1555

1.1683　ハイブレイク
1.1656　抵抗2
1.1608　抵抗1
1.1581　ピボット
1.1533　支持1
1.1506　支持2
1.1458　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3365　高値1.3436　安値1.3358

1.3493　ハイブレイク
1.3464　抵抗2
1.3415　抵抗1
1.3386　ピボット
1.3337　支持1
1.3308　支持2
1.3259　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7916　高値0.7925　安値0.7870

0.7992　ハイブレイク
0.7959　抵抗2
0.7937　抵抗1
0.7904　ピボット
0.7882　支持1
0.7849　支持2
0.7827　ローブレイク