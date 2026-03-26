東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.47 高値159.50 安値158.58
160.71 ハイブレイク
160.10 抵抗2
159.79 抵抗1
159.18 ピボット
158.87 支持1
158.26 支持2
157.95 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1559 高値1.1630 安値1.1555
1.1683 ハイブレイク
1.1656 抵抗2
1.1608 抵抗1
1.1581 ピボット
1.1533 支持1
1.1506 支持2
1.1458 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3365 高値1.3436 安値1.3358
1.3493 ハイブレイク
1.3464 抵抗2
1.3415 抵抗1
1.3386 ピボット
1.3337 支持1
1.3308 支持2
1.3259 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7916 高値0.7925 安値0.7870
0.7992 ハイブレイク
0.7959 抵抗2
0.7937 抵抗1
0.7904 ピボット
0.7882 支持1
0.7849 支持2
0.7827 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.47 高値159.50 安値158.58
160.71 ハイブレイク
160.10 抵抗2
159.79 抵抗1
159.18 ピボット
158.87 支持1
158.26 支持2
157.95 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1559 高値1.1630 安値1.1555
1.1683 ハイブレイク
1.1656 抵抗2
1.1608 抵抗1
1.1581 ピボット
1.1533 支持1
1.1506 支持2
1.1458 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3365 高値1.3436 安値1.3358
1.3493 ハイブレイク
1.3464 抵抗2
1.3415 抵抗1
1.3386 ピボット
1.3337 支持1
1.3308 支持2
1.3259 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7916 高値0.7925 安値0.7870
0.7992 ハイブレイク
0.7959 抵抗2
0.7937 抵抗1
0.7904 ピボット
0.7882 支持1
0.7849 支持2
0.7827 ローブレイク