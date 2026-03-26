制作決定アートワーク

Netflix 映画『シティーハンター2』2027 年 世界独占配信決定

Netflixは、人気コミックを鈴木亮平主演で実写化したNetflix映画「シティーハンター2」を2027年に世界独占配信する。引き続き冴羽獠役を務める鈴木は「続編となる今作では、“ザ・シティーハンター”とも呼ぶべき“もっともシティーハンターらしいシティーハンター”をお届けします」とコメントしている。

2024年にNetflixで配信開始された第1作目のNetflix映画「シティーハンター」は、令和の新宿を舞台に冴羽獠と槇村香(森田望智)が相棒になるまでの“はじまりの物語”を描き、配信直後から話題沸騰。

「週間グローバル TOP10(非英語映画)」(4月22日～28日)で初登場1位を記録したほか、日本をはじめフランス、韓国、香港、ブラジルなどを含む世界32の国と地域でも週間TOP10入りを果たすなど、世界中で『シティーハンター』旋風を巻き起こした。

キャストはクールでおバカで“もっこり”の冴羽獠を鈴木、獠の相棒でありヒロインの槇村香役を森田、獠と腐れ縁の麗しき刑事、野上冴子役を木村文乃が続投。新たに監督を務めるのは、スピード感あふれる演出と緊張感あるアクション描写に定評のある白木啓一郎。

脚本は、キャラクター同士の関係性を軸に、感情の機微を丁寧に紡ぐ山岡潤平が担当。「前作の勢いを継承しながら、原作が持つ『シティーハンター』の世界観をさらに追求していく」とのこと。プロデューサーの髙橋信一氏によれば、日本発のNetflix映画として続編が制作されるのは今回が初めてだという。

世界独占配信が発表された3月26日は冴羽の誕生日。引き続き、同役を務める鈴木は「皆様が前作を愛し、応援してくださったからこそ、新作をお届けできることになりました。本当にありがとうございます」とコメント。

新作についても「今回も北条司先生、そしてファンの皆様の大切な原作をお預かりする責任を胸に、強い緊張感と覚悟を持って撮影に臨んでいます」と思いを語っている。

あわせて、白木監督と原作者の北条司、髙橋プロデューサーからのコメントも発表されている。

主演：鈴木亮平

この度『シティーハンター2』の製作が決定しました。皆様が前作を愛し、応援してくださったからこそ、こうして新作をお届けできることになりました。本当にありがとうございます。

今回も北条司先生の、そしてファンの皆様の大切な原作をお預かりする責任を胸に、強い緊張感と覚悟を持って撮影に臨んでいます。

前作で描かれたのは獠と香の「はじまりの物語」。続編となる今作では、「ザ・シティーハンター」とも呼ぶべき「もっともシティーハンターらしいシティーハンター」をお届けします。

長年のファンの方々はもちろん、まだシティーハンターを知らない方にも、原作の魅力をまるごと感じていただける作品にしたいと思っております。

どうか楽しみに待っていてください。

原作：北条司

一部情報が出てしまっていたようなので、「何を今更(笑)」とお感じの方もいらっしゃるかもしれませんが、ようやく正式に皆様にお伝えすることができ、心より安堵しております。

先日、撮影の見学もさせていただきましたが、鈴木亮平さんや監督が放つ並々ならぬ熱意に、思わず気圧される思いでした。何より亮平さんの肉体の絞り方が凄まじく、携わる全ての作品への覚悟が伝わってきました。

撮影陣の思いが詰まった素晴らしいものになると思います。私自身も完成を心待ちにしています。

監督：白木啓一郎

少年時代、漫画＆アニメで夢中になったあの『シティーハンター』。嬉しさよりも偉大な作品を手掛けることのプレッシャーと難しさを感じています。

どうやったら原作の世界観を壊さずに令和の時代にリアライズ出来るか? 正に針の穴を通していく作業です。原作愛の塊・鈴木亮平くんと都内某所のファミレスで日々打ち合わせを重ねています笑。

我々の想いを熱意溢れるスタッフ陣が次々と具現化してくれています。

Netflix 映画『シティーハンター2』、是非ご期待下さい！

エグゼクティブ・プロデューサー：髙橋信一

ついに『シティーハンター』が帰ってきます! 大きな反響をいただいた前作を受けて、日本発のNetflix映画として、初めての続編をお届けできることをとても嬉しく思っております。

すでに撮影は始まっており、北条司先生の偉大な原作への敬意を胸に、鈴木亮平さん、森田望智さんはじめとする俳優陣、そして白木監督やスタッフの皆さんが、前作を上回る一層高い熱量で映像化に挑んでいます。獠や香たちが、再び新宿の街を駆け抜ける「おバカっこいい」姿に興奮を抑えられません。

ファンの方はもちろん、初めてシティーハンターを体験する方にとっても、最高にワクワクするエンターテイメントになることをお約束します。最高にクールで、最高におバカで、最高に感動する『シティーハンター2』、どうぞご期待ください！