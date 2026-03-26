北山宏光主演映画『氷血』の公開日が7月3日に決定し、あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。

参考：加藤千尋、内藤瑛亮監督作『氷血』でホラー映画初出演 北山宏光と夫婦役に

本作は、雪深い地域に移住したことをきっかけに日常が“白い怪異”に侵され、正気を失っていく青年を主人公としたホラー映画。『ミスミソウ』や『ヒグマ!!』、『許された子どもたち』などの内藤瑛亮が監督を務め、2024年に『夏の午後、おるすばんをしているの』で第3回日本ホラー映画大賞を受賞した片桐絵梨子が脚本を手がけた。

7年ぶりの映画出演で本作がホラー映画初主演となる北山が主人公の稔、加藤千尋が稔の妻・悠希をそれぞれ演じる。

さらに、稔の父で認知症の茂役を佐野史郎が演じるほか、山谷碧都、佐津川愛美、福島リラ、渡邊哲らが出演する。

公開された特報映像は、都会を離れ、夫・稔（北山宏光）の実家である雪国へと移住することになった妻・悠希（加藤千尋）、そして息子・晶の穏やかな日常から始まる。しかし、そんな幸せな日々も一転。猛吹雪のなか彷徨う悠希、「こんなつもりじゃなかったんだ」と深い後悔に苛まれる稔、そして、不気味な笑顔で何かに呼びかける父・茂（佐野史郎）。一人、また一人と“白い怪異”に蝕まれていく。「これは夢だ……これは夢だ……」と、幻想と現実の境界線が崩壊していく中、女の叫び声とともに白い女がこちらへ迫り来る。そして映像は、晶が不気味な声で「おかえり」と言いながら振り返る不穏なカットで幕を閉じる。

ティザービジュアルでは、すべてを覆い尽くす猛烈な吹雪を背景に、黒い涙を流し、虚ろな眼差しでこちらを凝視する女の姿が捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）