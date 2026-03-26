AGFA PHOTOからポケットサイズのレンズ一体型デジタルカメラが登場
株式会社浅沼商会は、AGFA PHOTOブランドのレンズ一体型カメラ「Realishot DC5500」を3月27日（金）に発売する。価格は1万3,200円。
撮像素子に5MPのCMOSセンサーを搭載。8倍のデジタルズームや顔認識機能などに対応する。
レンズの焦点距離は35mm判換算で約37mm相当。最大記録解像度は静止画が24MP（画素補間）、動画が1,280×720。重量約89gの軽量設計で、ポケットに収まるコンパクトなサイズを実現した。
カラーバリエーションはブラックとシルバー。
ブラック
シルバーイメージセンサー：5MP CMOSセンサー センサーサイズ：1/3インチ 液晶モニター：2.4インチ 焦点距離：約37mm（35mm換算） ビデオ解像度：1,280×720（HD）、640×480（VGA）、320×240（QVGA） 静止画解像度：24MP（補間）、21MP（補間）、18MP（補間）、16MP（補間）、14MP（補間）、12MP（補間）、10MP（補間）、8MP（補間）、7MP HD（補間）、5MP、2MP HD、VGA ファイル形式：JPEG（静止画）、AVI（動画） シャッタースピード：オート（電子シャッター） 開放F値：F2.4 露出補正：EV-3～+3 ISO感度：オート、100、200、400 ホワイトバランス：オート、晴天、曇り、蛍光灯、白熱灯 手ぶれ補正：あり（デジタル式） ズーム：デジタル8倍 撮影範囲：50cm～∞ オートパワーオフ：OFF、1分、3分、5分 顔認識：あり マイク：内蔵 セルフタイマー：OFF、2秒、5秒、10秒 フラッシュ：オート、強制発光、赤目軽減、OFF スピーカー：内蔵 接続端子：USB Type-C メモリーカード：SDカード（最大32GB） 内部メモリ：8MB（テスト用） 電源：リチウムイオン電池 外形寸法：約98×24×59mm 重量：約89g（バッテリー、カード含まず）