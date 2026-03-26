久保＆南野が不在の日本代表、伊東純也のシャドー起用を準備「ブラジルの時はサプライズ的な感じで…」
日本代表はこの３月シリーズで、スコットランド代表、イングランド代表と相まみえる。
今回のメンバーは、これまでシャドーの主力だった南野拓実と久保建英が怪我で招集外となった。そのポジションに誰を使うのかが注目されている。
現在の日本代表では右ウイングバックが主戦場ながら、９月のアメリカ戦や10月にブラジル戦ではシャドーでもプレーした伊東純也も、その候補のひとりだ。実際、25日の練習後の取材でこう語っている。
「（コーチの）名波さんもシャドーもウイングバックも両方できるように準備してほしいと言われたので、どっちに入ってもいい準備ができるように。前回ブラジルの時は結構サプライズ的な感じでシャドーやったんですけど、今は両方イメージできてやれればいいかなと」
シャドーの具体的なプレーイメージとしては、「なるべくスペースに抜けたり、いい抜け出しだったり、サイドに流れて、（堂安）律とかとうまくポジション交換しながらやれたり、そういうところを意識すればいいかな」と話した。
他にも、中村敬斗、三笘薫、堂安、鈴木唯人、佐野航大らがシャドーの先発候補となる。まずはスコットランド戦、森保一監督の人選が注目される。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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今回のメンバーは、これまでシャドーの主力だった南野拓実と久保建英が怪我で招集外となった。そのポジションに誰を使うのかが注目されている。
現在の日本代表では右ウイングバックが主戦場ながら、９月のアメリカ戦や10月にブラジル戦ではシャドーでもプレーした伊東純也も、その候補のひとりだ。実際、25日の練習後の取材でこう語っている。
シャドーの具体的なプレーイメージとしては、「なるべくスペースに抜けたり、いい抜け出しだったり、サイドに流れて、（堂安）律とかとうまくポジション交換しながらやれたり、そういうところを意識すればいいかな」と話した。
他にも、中村敬斗、三笘薫、堂安、鈴木唯人、佐野航大らがシャドーの先発候補となる。まずはスコットランド戦、森保一監督の人選が注目される。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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