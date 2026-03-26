Little Glee Monster新曲「一輪」が堤真一主演ドラマ『ＧＩＦＴ』挿入歌に決定
Little Glee Monsterの新曲「一輪」が、4月から放送開始となるTBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』の挿入歌に決定。併せて、Little Glee Monsterの新アーティスト写真も公開となった。
■Little Glee Monster新アーティスト写真も公開
TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく。生きるとは何か、闘うとは何か、勝利とは何か。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語だ。
完全オリジナルストーリーで、脚本は金沢知樹が担当。堤真一は、27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。
なお、Little Glee Monster「一輪」は、4月12日に配信リリースされる。
■リリース情報
2026.04.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Pages」
2026.04.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「一輪」
■関連リンク
『ＧＩＦＴ』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/GIFT_tbs/
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/