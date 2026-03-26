中国のSNS・小紅書（RED）に奈良県を旅行した中国人女性の手記が投稿された。女性は照り焼きチキン丼や寿司、「お姉さん」とのツーショット、別れた後の「お姉さん」の後ろ姿など、18枚の写真をアップしている。

以下は手記の内容。

旅行の途中で適当に見つけた店。外の看板に掲示されたメニューが良さそうだったので、食べたいと思った鶏肉の料理（照り焼きチキン丼）を写真に撮り、店に入って女将さんにそれを見せて注文した。日本の飲食店で出てくる水は、冷たいものが多い。

鶏肉のご飯が運ばれてきて、チェキで写真を何枚か撮ろうと思ったところ、隣にいた女性が手伝ってくれた。その後、彼女と翻訳アプリを使ってしばらく会話をした。午後2時近くになっていて、彼女は仕事に戻らないといけなかった。

まだ料理に手を付けていなかった私に、彼女は「たくさん話をしちゃった。料理が冷めちゃってごめんね」と言ってくれた。私は「大丈夫、あなたと話すのが楽しいから」と答えた。



最後に一緒にチェキで写真を撮った。彼女は本当にかわいくて、私と同じ大学生かと思ったけど実際は27歳と聞いてびっくりした。

彼女が会計を済ませて店を出て行った後、店主がやって来て「さっきのお姉さんがあなたの分も払ってくれたよ」と教えてくれ、思わず驚いた。店主もとても親切な人で、「ちゃんとお礼を伝えるといいよ」と言ってくれた。

それから私たちはチャットアプリで連絡を取り、彼女が午後6時半に仕事を終えた後、一緒に遊ぶ約束をした。お寿司を食べに行って、とてもおいしかった！彼女が「値段のことは気にしないでいいよ！私が払うから」って言ってくれて、もう本当に感動した。

食べながらいろいろ話しているうちに、閉店の時間になってしまった。私は「（中国に）戻って日本語を勉強してから、またあなたに会うために奈良に来るよ」と伝えた。（翻訳・編集/北田）