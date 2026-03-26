浄土真宗の宗祖・親鸞自筆の経典注釈書「観無量寿経註（かんむりょうじゅきょうちゅう）」（鎌倉時代、国宝）に、書き手が自らの理解のために爪などでつけた「角点（かくてん）」があることがわかった。

所蔵する西本願寺（京都市）などが２５日、発表した。同注釈書は数十年にわたって親鸞が加筆を続けたことが判明しており、そこに残された痕跡は宗祖の思想に迫る手がかりといえる。

角点は古い経典にみられる文字や線、記号などの印で、先の鋭利なもので紙の表面をへこませてつけた。墨を使わず一見してわからないことから「隠し字」とされる。親鸞の主著で国宝の「教行信証」にも約８００か所が確認されている。

これまで同注釈書の科学分析は行われたことがなかったが、昨年１２月、龍谷大非常勤講師の深見慧隆さん（仏教学）らが様々な角度から光を当てて専用機器で調べたところ、紙の表面に角点とみられるへこみが２０か所、見つかった。

「菩薩（ぼさつ）」「念」などの文字上に付けられており、親鸞が注釈書の中で特に重視した部分とみられる。小刀の背のような道具で付けた鋭い線や、爪のような丸みのあるへこみもあった。

科学分析の前に行った文献研究では、同注釈書に、親鸞が６０歳や７９歳の時に刊行された書物からの引用が確認された。書き始めは越後から関東に移った４２歳以降とみられ、晩年まで経典の解釈に情熱を傾けたことがうかがえる。

西本願寺で開かれた記者会見で、深見さんは「角点の存在は、親鸞聖人がこの経文を手元に置いて繰り返し読んでいた証拠で、どれだけ重要な書物だったかを示している」と話した。

大阪大谷大の宇都宮啓吾教授（国語学）の話「注釈書は親鸞聖人の研究ノートのようなもので、角点も本人が付けた可能性が高い。なぜその部分に印をつけたのか、今後の分析に期待したい」