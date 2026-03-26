【Netflix映画「シティーハンター2」】 2027年 世界独占配信

Netflixは、Netflix映画「シティーハンター2」を2027年に世界独占配信する。

「シティーハンター」は、2025年に40周年を迎えたコミック。単行本の累計発行部数は5,000万部を突破している。2024年に日本で初実写化を果たしたNetflix映画「シティーハンター」では、令和の新宿を舞台に冴羽リョウ（鈴木亮平さん）と槇村香（森田望智さん）が相棒になるまでの「はじまりの物語」が描かれた。物語の主人公・冴羽リョウは、東京・新宿を拠点にし、裏社会での様々なトラブル処理を請け負う超一流のスイーパー（始末屋）。無類の美女好きで、美女に出会うとタガが外れてしまうが、いざ依頼を受ければ、並み外れた銃の腕と身体能力、そして冷静沈着な頭脳で、仕事を遂行する。

今回発表されたNetflix映画「シティーハンター2」においても、冴羽リョウ役を鈴木亮平さん、リョウの相棒でありヒロインの槇村香役を森田望智さん、リョウと腐れ縁の麗しき刑事である野上冴子役を木村文乃さんが続投することが決定。

監督はスピード感あふれる演出と緊張感あるアクション描写に定評のある白木啓一郎氏が、脚本はキャラクター同士の関係性を軸に、感情の機微を丁寧に紡ぐ山岡潤平氏が担当する。

コメントを紹介

【主演：鈴木亮平さん】

この度「シティーハンター2」の製作が決定しました。皆様が前作を愛し、応援してくださったからこそ、こうして新作をお届けできることになりました。本当にありがとうございます。

今回も北条司先生の、そしてファンの皆様の大切な原作をお預かりする責任を胸に、強い緊張感と覚悟を持って撮影に臨んでいます。

前作で描かれたのはリョウと香の「はじまりの物語」。続編となる今作では、「ザ・シティーハンター」とも呼ぶべき「もっともシティーハンターらしいシティーハンター」をお届けします。

長年のファンの方々はもちろん、まだシティーハンターを知らない方にも、原作の魅力をまるごと感じていただける作品にしたいと思っております。

どうか楽しみに待っていてください。

【原作者：北条司氏】

一部情報が出てしまっていたようなので、「何を今更(笑)」とお感じの方もいらっしゃるかもしれませんが、ようやく正式に皆様にお伝えすることができ、心より安堵しております。

先日、撮影の見学もさせていただきましたが、鈴木亮平さんや監督が放つ並々ならぬ熱意に、思わず気圧される思いでした。

何より亮平さんの肉体の絞り方が凄まじく、携わる全ての作品への覚悟が伝わってきました。

撮影陣の思いが詰まった素晴らしいものになると思います。私自身も完成を心待ちにしています。

【監督：白木啓一郎氏】

少年時代、漫画&アニメで夢中になったあの「シティーハンター」。

嬉しさよりも偉大な作品を手掛けることのプレッシャーと難しさを感じています。

どうやったら原作の世界観を壊さずに令和の時代にリアライズ出来るか？ 正に針の穴を通していく作業です。原作愛の塊・鈴木亮平くんと都内某所のファミレスで日々打ち合わせを重ねています笑。

我々の想いを熱意溢れるスタッフ陣が次々と具現化してくれています。

Netflix映画「シティーハンター2」、是非ご期待下さい！

【エグゼクティブ・プロデューサー：髙橋信一氏】

ついに「シティーハンター」が帰ってきます！ 大きな反響をいただいた前作を受けて、日本発のNetflix映画として、初めての続編をお届けできることをとても嬉しく思っております。

すでに撮影は始まっており、北条司先生の偉大な原作への敬意を胸に、鈴木亮平さん、森田望智さんはじめとする俳優陣、そして白木監督やスタッフの皆さんが、前作を上回る一層高い熱量で映像化に挑んでいます。リョウや香たちが、再び新宿の街を駆け抜ける「おバカっこいい」姿に興奮を抑えられません。

ファンの方はもちろん、初めてシティーハンターを体験する方にとっても、最高にワクワクするエンターテイメントになることをお約束します。最高にクールで、最高におバカで、最高に感動する「シティーハンター2」、どうぞご期待ください！

Netflix映画「シティーハンター2」

原作：北条 司「シティーハンター」

出演：鈴木亮平、森田望智、木村文乃

監督：白木啓一郎

エグゼクティブ・プロデューサー：髙橋信一（Netflix）、プロデューサー：河野美里 菊地美世志 土井智生 宮崎慎也

脚本：山岡潤平

製作：Netflix

制作：ホリプロ

制作プロダクション：フィルムメイカーズ

原作協力：コアミックス

※敬称略

(C)北条司／コアミックス 1985