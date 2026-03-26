40・50代が高見え狙える「ライトアウター」→【GU】にプチプラで売ってた！

サッと羽織れるライトアウターが活躍するこれからの季節。ミドル世代が買い足すなら、こなれ見えが狙えるジャケットが正解かも。この春【GU（ジーユー）】からは、高見えが期待できるデニム調のジャケットが登場。カジュアルなジップアップデザインで普段使いしやすく、1枚あれば春コーデで手放せなくなりそうです。

大人に似合う襟付きのデニム調ジャケット

【GU】「コットンジップアップジャケット」\3,990（税込）

季節の変わり目に使いやすい軽めのジップアップジャケット。コットンツイル素材を先染めしたデニム調の素材で、高見えが期待できます。カジュアルな風合いながら、きれいめの襟付きデザインで大人のデイリーコーデにぴったり。ジーンズと合わせたデニムオンデニム風スタイルや、花柄のワンピースで甘辛ミックスに仕上げるのもおすすめ。すっきりと着られる丈感なので、ボリュームのあるボトムスとも好相性です。

チノパンと合わせてメンズライクに

ベージュのチノパンと合わせて、メンズライクに仕上げた春コーデ。長すぎない着丈のジャケットなので、ワイドシルエットのパンツともバランス良く着こなせます。インナーにはクロップド丈のTシャツを選んで、すっきり見せるのが垢抜けのコツ。足元はエッジィなシューズで辛さを添えて、シャレ感アップを狙って。

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writer：Emika.M