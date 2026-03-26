めっちゃ新鮮ーーーッ！！【スタバ】シュークリームみたいな「新作フラペ」カスタム♡

【スターバックス】で3月13日より販売中の「新作フラペチーノ®」は、ふんわり軽やかなシュークリームをイメージしたビバレッジ。韓国で毎年人気の春の定番メニューから着想を得たのだとか。今回は、そんな話題の新作をさらに楽しむ、おすすめカスタムを紹介します。

白ホイップ追加で華やかなマーブルに

@aista125さんが紹介するのは、春の新作「シュークリーム フラペチーノ®」をエクレア風にアレンジしたカスタム。「モカシロップ追加」「エクストラシロップ （1カップの内側）「白ホイップ追加（上 & inホイップ）」の3種類のカスタムを組み合わせて完成です。今回の新作フラぺには、カスタードフレーバーホイップを使っているため、白ホイップを追加すれば、カップ上のホイップをマーブル状にしてもらうこともできます。

アーモンド × キャラメルでリッチな味わい

@j.u_u.n__starbucksさんが紹介するのは、相性抜群なアーモンドとキャラメルを組み合わせたカスタム。「アーモンドミルクに変更」「白ホイップ追加」「キャラメルソース追加」の簡単カスタムで仕上がるので、気軽に挑戦できるところもおすすめのポイントです。アーモンド・キャラメル・クランチ、それぞれの香ばしさが引き立つリッチな味わいが楽しめそう。

まるで飲むシュークリームのような【スターバックス】の「新作フラぺ」は、これまでにない新鮮さ。オリジナルの味を楽しんだら、ぜひ今回紹介したカスタムにもチェレンジして、新作フラぺをとことん堪能してみて。

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※こちらの記事では@aista125様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる