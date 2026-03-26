「2019ミス・インターナショナル」でタレントの岡田朋峰が25日、自身のインスタグラムを更新。鹿を見るために奈良を訪れたことを報告した。



【写真】まとったエレガントな雰囲気はやはり父譲り 巨大鹿と顔のサイズが違いすぎwww

岡田は「鹿さんに会いたくて 近鉄特急に乗って 奈良に行きました」と記し、巨大な鹿の顔の前に立つ写真を公開した。左手にはキャリーバッグ、マフラーを巻いたコート姿で白い歯をのぞかせたショットは旅モード。両手に荷物を持つ特急に乗り込む前の姿や車内で本を読むカットも添えた。



鹿とおじぎをし合う、ほのぼのとしたシーンや鹿せんべいをあげる動画も投稿。鹿が頭突き状態の思わぬ“襲撃”に苦笑いを浮かべたり、服を引っ張られたり、素の表情が満載。しゃがんだ岡田に鹿が接近し、コートがめくれて美しい脚がのぞく写真などもアップした。



「鹿色のコートは、パパが『大人になったら着てね』と 買ってくれたものです」と明かした岡田。父は2006年に70歳で他界した俳優の岡田眞澄さん。「ミス・インターナショナル」のホスト役を長く務め、フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげです」内の「仮面ノリダー」で演じた“ファンファン大佐”でも人気だった。眞澄さんは3度結婚しており、朋峰は1995年に結婚した最後の妻との間の子供になる。亡くなった際、98年生まれの朋峰は7歳だった。



若葉を感じさせる緑黄色でまとめたニット＆スカートに、落ち着いた色合いの「鹿色」コートがぴったり。上品なコーデで、触れ合いをたっぷりと楽しんだ岡田。最後に「みなさんの好きな動物は何ですか？」と問いかけて結んだ。



ファンからは「なんだかとても慣れた感じ」「モミちゃんも鹿さんも可愛い」「お辞儀動画ありがとう」「動物好きなのが伝わります」といったコメントのほか、温かさを感じさせる光景に「いつもお父様がそばで見守っていらっしゃるからでしょうか」といった声も届いていた。



（よろず～ニュース編集部）