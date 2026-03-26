ガールズグループ・TiiiMOのAyaNonが24日、自身のインスタグラムを更新。大学卒業と大学院へ進学することを報告した。



【写真】キュートな袴姿 春からは東大大学院 両立っぷりがハンパないAyaNon

「慶應義塾大学法学部法律学科を卒業しました」と麗しい姿の写真投稿したAyaNon。左手に大きな花束、右手には「学位記」と刻まれた証書を持って、淡いピンクにエンジを合わせた袴姿のショットをアップした。



「『二兎を追うものは一兎をも得ず』ということわざがありますが、私は二兎どころか常に三兎追ってしまうような性格で、周りの方々に本当にたくさん支えて頂いた学生生活でした。」と大学生活を振り返った。



在学中の2024年にミス慶應の準グランプリとなり、「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」でも準グランプリに輝いているAyaNon。「この4年間、ミスコンやアイドル活動など、普通の大学生にはできない沢山の貴重な経験をさせて頂きました。 何者でもなかった私を様々な形で応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。」と、周囲のサポートにも感謝する。



さらに「p.s.」として、今後についても触れた。「よく進路についてご質問を頂くのですが、春からは東京大学の大学院に進学します。芸能と学業の両立も頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いいたします。」と新たなステージに向けての思いをつづった。



TiiiMOは2018年結成、22年6月にメジャーデビューしたガールズグループ。学業との両立を果たすAyaNonに、ファンからは「袴姿似合う」「学問との両立頑張ってください」「東大凄い！」「大変になると思うけど頑張れ」などのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）