サウジアラビア代表のアウェーユニフォームは、「シュマグ」がモチーフ

サウジアラビアサッカー連盟は3月23日に北中米ワールドカップ（W杯）で着用するアウェーユニフォームを発表した。

今回のユニフォームは、古くから使われている「シュマグ」という男性が着用する布スカーフがモチーフになっている。色は白が基調となり、濃い緑と金色がアクセントとなっている。アディダス社の象徴である肩の3本のストライプ、そして襟元にも濃い緑と金色が用いられた。

3月のインターナショナルマッチウィークでは、エジプト代表とセルビア代表と対戦するサウジアラビアは、北中米W杯ではグループHに入っており、ウルグアイ代表、スペイン代表、そしてカーポベルデ代表と対戦する。

SNS上では「めっちゃカッコいい！ これまでで一番お洒落なユニフォーム」「これになら100ユーロを費やしても、痛くも痒くもない！」「拍手するしかないデザイン」「シュマグスタイル、かわいい！」「素晴らしい！ これは降参だ」「これはイチオシだ！」「美しい」と、絶賛されている。（FOOTBALL ZONE編集部）