ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２６日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に愛媛・西予市から生出演した。

この日は月に１度の「出張中継」。安住アナは長さ１０９メートルの日本一長い廊下がある宇和米博物館（旧宇和町小学校）から中継した。

中継にはあいてれびの豊福海央アナウンサーが出演した。豊福アナは２０２１年に同局に入社し「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」の「列島リアルタイム中継」で同年１０月から愛媛県担当キャスターを務めてきた。

安住アナは「聞きましたよ。なんかお辞めになるとか」と尋ねると豊福アナは「そうなんです。３月末であいてれびを退社いたします」と発表した。

安住アナは「みんな聞いてた？豊福さん、あいてれび、お辞めになるんだって」とスタジオに問いかけると、木曜進行を務める同局の江藤愛アナは「知らなかったよ。びっくり。寂しいよ」と惜しんでいた。

続けて安住アナは退社の理由を「会社の後輩に手を出してしまったらしくて懲戒解雇…」とブラックジョークをさく裂させると豊福アナは笑顔で「違います、違います、違います。間違った情報です。そんなことはございません」と全面否定した。それでも安住アナは「組合のお金を横取りしたの？諭旨退社」とブラックジョークを連発したが豊福アナは「してません、してません。円満退社です。円満退社だと思っております」と突っ込むと安住アナは「私のくだらないトークに訂正を入れられるようになって」とリアクションを絶賛するとスタジオは和やかな笑いに包まれていた。