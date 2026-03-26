２月４日に第１子出産を発表したタレントの岡田結実が、子どもの姿を初公開した。

２６日までに自身のインスタグラムを更新し「なんだかんだ初めての赤ちゃんとのツーショット投稿」。赤ちゃんを抱っこしている写真を２枚アップした。

「日々ミルクを飲む量が増えていくのに成長を感じながら、ちりつものミルク缶とオムツのお金に驚いてます」と出費に驚がく。そして「可愛い可愛いフェイラーさんからいただいたスタイとジェラピケのお洋服。いちごから恐竜まで我が家のお洋服は幅広く着させちゃう」と、カワイイベビー服にメロメロ。ママの一面をのぞかせた。

岡田は２０２５年４月に一般男性との結婚を発表。そして今年２月に第１子出産を報告した。それまで妊娠を公表せず、インスタグラムにもお腹が大きい様子もなかったため、ネット上では驚く人が続出した。

ママになった岡田の姿に、フォロワーは「ママの顔になってるね〜」「スゲー本当にお母さんだ」とほっこり。また「もう縦抱きできるの？ 早いねー！」「もう首座ってるんですか？！早いですね！」「もうそんなに大きくなったんですね」と赤ちゃんの大きさに驚く声も集まった。