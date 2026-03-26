鈴木亮平主演『シティーハンター』続編制作 2027年にNetflix世界独占配信へ 森田望智、木村文乃も続投
Netflixは、Netflix映画『シティーハンター2』を2027年に世界独占配信することを発表した。2024年に鈴木亮平主演で大人気漫画を実写した映画の続編で、主人公・冴羽リョウ役は鈴木、相棒でありヒロイン・槇村香役は森田望智、リョウと腐れ縁の麗しき刑事・野上冴子役は木村文乃が続投する。
【写真】似合ってる！前作の冴羽リョウを演じる鈴木亮平の実写版ビジュアル
本作は、2025年に40周年を迎え、単行本の累計発行部数が5000万部突破、一大ブームを巻き起こした同名漫画が原作。令和の新宿を舞台に冴羽リョウと槇村香が相棒になるまでの“はじまりの物語”を描き、配信直後から話題沸騰。「週間グローバルTOP10（非英語映画）」（2024年4月22日〜28日）で初登場1位を記録し、日本をはじめフランス、韓国、香港、ブラジルなどを含む世界32の国と地域でも週間TOP10入りを果たした。
物語の主人公・冴羽リョウは、東京・新宿を拠点にし、裏社会でのさまざまなトラブル処理を請け負う超一流のスイーパー（始末屋）。無類の美女好きで、美女に出会うとタガが外れてしまうが、いざ依頼を受ければ、並み外れた銃の腕と身体能力、そして冷静沈着な頭脳で、仕事を遂行する。
新たに監督を務めるのは、スピード感あふれる演出と緊張感あるアクション描写に定評のある白木啓一郎氏。脚本は、キャラクター同士の関係性を軸に、感情の機微を丁寧に紡ぐ山岡潤平氏が担当する。前作の勢いを継承しながら、原作が持つ「シティーハンター」の世界観をさらに追求していく。
リョウの誕生日に解禁された制作決定にあたり、鈴木は「皆様が前作を愛し、応援してくださったからこそ、新作をお届けできることになりました。本当にありがとうございます」と感謝を述べ、「今回も北条司先生、そしてファンの皆様の大切な原作をお預かりする責任を胸に、強い緊張感と覚悟を持って撮影に臨んでいます」と作品への熱い想いを語った。
また気になる続編のテーマについては「前作で描かれたのはリョウと香の“はじまりの物語”。続編となる今作では、“ザ・シティーハンター”とも呼ぶべき“もっともシティーハンターらしいシティーハンター”をお届けします」とさらなる進化を予感させた。
■主演：鈴木亮平コメント
この度『シティーハンター2』の製作が決定しました。皆様が前作を愛し、応援してくださったからこそ、こうして新作をお届けできることになりました。本当にありがとうございます。今回も北条司先生の、そしてファンの皆様の大切な原作をお預かりする責任を胸に、強い緊張感と覚悟を持って撮影に臨んでいます。
前作で描かれたのはリョウと香の「はじまりの物語」。続編となる今作では、「ザ・シティーハンター」とも呼ぶべき「もっともシティーハンターらしいシティーハンター」をお届けします。長年のファンの方々はもちろん、まだシティーハンターを知らない方にも、原作の魅力をまるごと感じていただける作品にしたいと思っております。どうか楽しみに待っていてください。
■原作：北条司氏コメント
一部情報が出てしまっていたようなので、「何を今さら(笑)」とお感じの方もいらっしゃるかもしれませんが、ようやく正式に皆様にお伝えすることができ、心より安堵しております。
先日、撮影の見学もさせていただきましたが、鈴木亮平さんや監督が放つ並々ならぬ熱意に、思わず気圧される思いでした。何より亮平さんの肉体の絞り方が凄まじく、携わる全ての作品への覚悟が伝わってきました。撮影陣の思いが詰まった素晴らしいものになると思います。私自身も完成を心待ちにしています。
■監督：白木啓一郎氏コメント
少年時代、漫画＆アニメで夢中になったあの『シティーハンター』。うれしさよりも偉大な作品を手掛けることのプレッシャーと難しさを感じています。どうやったら原作の世界観を壊さずに令和の時代にリアライズ出来るか？正に針の穴を通していく作業です。原作愛の塊・鈴木亮平くんと都内某所のファミレスで日々打ち合わせを重ねています（笑）。我々の想いを熱意溢れるスタッフ陣が次々と具現化してくれています。Netflix 映画『シティーハンター2』、ぜひご期待ください！
■エグゼクティブ・プロデューサー：高橋信一氏（※高＝はしごだか）
ついに『シティーハンター』が帰ってきます！大きな反響をいただいた前作を受けて、日本発のNetflix映画として、初めての続編をお届けできることをとてもうれしく思っております。すでに撮影は始まっており、北条司先生の偉大な原作への敬意を胸に、鈴木亮平さん、森田望智さんはじめとする俳優陣、そして白木監督やスタッフの皆さんが、前作を上回る一層高い熱量で映像化に挑んでいます。リョウや香たちが、再び新宿の街を駆け抜ける「おバカっこいい」姿に興奮を抑えられません。
ファンの方はもちろん、初めてシティーハンターを体験する方にとっても、最高にワクワクするエンターテイメントになることをお約束します。最高にクールで、最高におバカで、最高に感動する『シティーハンター2』、どうぞご期待ください！
【写真】似合ってる！前作の冴羽リョウを演じる鈴木亮平の実写版ビジュアル
本作は、2025年に40周年を迎え、単行本の累計発行部数が5000万部突破、一大ブームを巻き起こした同名漫画が原作。令和の新宿を舞台に冴羽リョウと槇村香が相棒になるまでの“はじまりの物語”を描き、配信直後から話題沸騰。「週間グローバルTOP10（非英語映画）」（2024年4月22日〜28日）で初登場1位を記録し、日本をはじめフランス、韓国、香港、ブラジルなどを含む世界32の国と地域でも週間TOP10入りを果たした。
新たに監督を務めるのは、スピード感あふれる演出と緊張感あるアクション描写に定評のある白木啓一郎氏。脚本は、キャラクター同士の関係性を軸に、感情の機微を丁寧に紡ぐ山岡潤平氏が担当する。前作の勢いを継承しながら、原作が持つ「シティーハンター」の世界観をさらに追求していく。
リョウの誕生日に解禁された制作決定にあたり、鈴木は「皆様が前作を愛し、応援してくださったからこそ、新作をお届けできることになりました。本当にありがとうございます」と感謝を述べ、「今回も北条司先生、そしてファンの皆様の大切な原作をお預かりする責任を胸に、強い緊張感と覚悟を持って撮影に臨んでいます」と作品への熱い想いを語った。
また気になる続編のテーマについては「前作で描かれたのはリョウと香の“はじまりの物語”。続編となる今作では、“ザ・シティーハンター”とも呼ぶべき“もっともシティーハンターらしいシティーハンター”をお届けします」とさらなる進化を予感させた。
■主演：鈴木亮平コメント
この度『シティーハンター2』の製作が決定しました。皆様が前作を愛し、応援してくださったからこそ、こうして新作をお届けできることになりました。本当にありがとうございます。今回も北条司先生の、そしてファンの皆様の大切な原作をお預かりする責任を胸に、強い緊張感と覚悟を持って撮影に臨んでいます。
前作で描かれたのはリョウと香の「はじまりの物語」。続編となる今作では、「ザ・シティーハンター」とも呼ぶべき「もっともシティーハンターらしいシティーハンター」をお届けします。長年のファンの方々はもちろん、まだシティーハンターを知らない方にも、原作の魅力をまるごと感じていただける作品にしたいと思っております。どうか楽しみに待っていてください。
■原作：北条司氏コメント
一部情報が出てしまっていたようなので、「何を今さら(笑)」とお感じの方もいらっしゃるかもしれませんが、ようやく正式に皆様にお伝えすることができ、心より安堵しております。
先日、撮影の見学もさせていただきましたが、鈴木亮平さんや監督が放つ並々ならぬ熱意に、思わず気圧される思いでした。何より亮平さんの肉体の絞り方が凄まじく、携わる全ての作品への覚悟が伝わってきました。撮影陣の思いが詰まった素晴らしいものになると思います。私自身も完成を心待ちにしています。
■監督：白木啓一郎氏コメント
少年時代、漫画＆アニメで夢中になったあの『シティーハンター』。うれしさよりも偉大な作品を手掛けることのプレッシャーと難しさを感じています。どうやったら原作の世界観を壊さずに令和の時代にリアライズ出来るか？正に針の穴を通していく作業です。原作愛の塊・鈴木亮平くんと都内某所のファミレスで日々打ち合わせを重ねています（笑）。我々の想いを熱意溢れるスタッフ陣が次々と具現化してくれています。Netflix 映画『シティーハンター2』、ぜひご期待ください！
■エグゼクティブ・プロデューサー：高橋信一氏（※高＝はしごだか）
ついに『シティーハンター』が帰ってきます！大きな反響をいただいた前作を受けて、日本発のNetflix映画として、初めての続編をお届けできることをとてもうれしく思っております。すでに撮影は始まっており、北条司先生の偉大な原作への敬意を胸に、鈴木亮平さん、森田望智さんはじめとする俳優陣、そして白木監督やスタッフの皆さんが、前作を上回る一層高い熱量で映像化に挑んでいます。リョウや香たちが、再び新宿の街を駆け抜ける「おバカっこいい」姿に興奮を抑えられません。
ファンの方はもちろん、初めてシティーハンターを体験する方にとっても、最高にワクワクするエンターテイメントになることをお約束します。最高にクールで、最高におバカで、最高に感動する『シティーハンター2』、どうぞご期待ください！