鈴木亮平主演『シティーハンター』続編制作 2027年にNetflix世界独占配信へ 森田望智、木村文乃も続投

鈴木亮平主演『シティーハンター』続編制作 2027年にNetflix世界独占配信へ 森田望智、木村文乃も続投