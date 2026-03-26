モデルで女優の谷まりあ（30）が26日までに自身のインスタグラムを更新。“春の装い”ショットを公開した。

「先日弟の大学の卒業式に参加してきました」と書き出した谷。桜の木の下で桜色の洋服に身を包んだオフショットをアップした。

「ありがとうと感謝の声が聞こえたり、もうみんなで授業に一緒に出ることがないのかあと仲間を惜しんでる声が聞こえたり、でも本人たちは次の道へと目を輝かせてキラキラしているように見えたり。。。いろいろな感情を感じてるんだろうなぁと、なんだかうんうんそうだよねそう感じるよね、でもこれからも楽しいことたくさん待ってるから新しい挑戦頑張ってね！！と勝手にみんなのお姉ちゃんになった気持ちで見させてもらいました」とコメント。

「春はお別れがあったり出会いがあったり、新しい環境でのスタートがあったり、そもそも寒かった季節からから暖かい季節になったりいろいろな変化があると思いますが、いろいろな変化をぜひ楽しんでくださいね」と伝えた。

「新しいステージへ行く皆さん。不安もあるかと思いますが、これからも自分自身を信じてたくさん前に進んでたくさんの経験を楽しんでくださいね心から応援しています」とエールを送り「卒業生の皆さんからたくさんパワーを頂いちゃいました 桜さんもあともう少しで満開ですかねお花見が楽しみです 3月ももうすぐ終わりですね、4月はどんな1か月にしましょう？」と添えた。

ファンからは「桜もマリアちゃんも奇麗」「ピンクお似合い」「桜よりまりあちゃん」「この世のどんな桜より美しい」「白とピンクの組み合わせコーデ似合いますね」「かわいすぎ」「みんなのお姉ちゃん！素敵です」などのコメントが寄せられた。