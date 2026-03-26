注射が怖い元野犬への、獣医師さんの秀逸すぎるフォローが反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で105万回再生を突破し、「連携プレーのなせる技」「うちの子もおねがいしたい」といったコメントが寄せられています。

【動画：注射を打つために病院へやってきた元野犬→緊張していたら、獣医師が…お見事なフォロー】

診察台で緊張…！

TikTokアカウント「rainwolf33」に投稿されたのは、注射のために動物病院へ来た元野犬の男の子「うーらん」くんの様子。うーらんくんは注射が苦手だそうで、診察台の上で緊張しているよう。

うーらんくんを抱えながら、注射に意識を向けさせないよう、頭をちょっと強めにポンポンしてくれる女性の獣医師さん。その隙に、男性の獣医師さんがサッと注射を済ませてしまいます。

知らない間に注射が完了

とってもスムーズにうーらんくんの注射を終わらせてくれたお2人は、実は夫婦なのだそう。夫婦ならではの完璧すぎる連携プレーに、ママも「え、終わり！？すごい！」と驚きを隠せません。

うーらんくんの様子を見ていても、いつ注射を打たれたのか全く分かりません。最後まで暴れたり痛がったりすることもなく、息ぴったりな獣医師さんのフォローは大成功したようです…！

完璧すぎる連携プレー

獣医師さんは毎回、「うーらんくんは小心者だから～」と言って優しくしてくれるのだと言います。こんな獣医師さんなら、病院が苦手なワンコでも安心してお任せすることができそうです。

うーらんくんは、注射後も「はにゃ？」と言いたげな落ち着いた表情。鮮やかな夫婦の連携プレーのおかげで、苦手な注射を瞬時に完遂してしまったうーらんくんなのでした。

投稿には「連携プレーのなせる技」「うちの子もおねがいしたい」「私もぽさぽさして欲しいｗ」「優しい獣医さんだね」「深い動物愛を感じる」「よく頑張ったね」といったコメントが寄せられています。

うーらんくんの穏やかな日常は、TikTokアカウント「rainwolf33」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「rainwolf33」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。