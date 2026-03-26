ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２６日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に愛媛・西予市から生出演した。

この日は月に１度の「出張中継」。安住アナは西予市が城下町として栄えたことなどを紹介した。

その上で今回、愛媛からの中継を選んだ理由を「愛媛の中継を盛り上げてくださいました豊福アナウンサーが今日で番組出演最後ということでこの中継コーナー、華々しく楽しく彼女を送り出したいと思います」と明かしていた。

安住アナが明かした「豊福アナウンサー」はあいテレビの豊福海央アナ。２０２１年に同局に入社し「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」の「列島リアルタイム中継」で愛媛県担当キャスターを務めてきた。

その後、安住アナは長さ１０９メートルの日本一長い廊下がある宇和米博物館（旧宇和町小学校）から中継。豊福アナも出演した。安住アナは「聞きましたよ。なんかお辞めになるとか」と尋ねると豊福アナは「そうなんです。３月末であいてれびを退社いたします」と発表した。

安住アナは「みんな聞いてた？豊福さん、あいてれび、お辞めになるんだって」とスタジオに問いかけると、木曜進行を務める同局の江藤愛アナは「知らなかったよ。びっくり。寂しいよ」と惜しんでいた。