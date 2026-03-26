目のやり場に困る…BLACKPINK・ジェニー、布面積少なめ衣装で圧巻スタイル「息止まる」「ヤバい」

BLACKPINKのジェニーが、大胆なファッションで視線を奪った。

ジェニーは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ジェニー、“目のやり場に困る”大胆衣装

公開された写真は、3月22日に開催された「ComplexCon Hong Kong」に出演した際のオフショットだ。

写真のジェニーは、クロップド丈のトップスに、黒のレザーショートパンツを着用している。胸元が大きく開いたトップスからは目のやり場に困るグラマラスなスタイルと引き締まったウエストが露わになっている。

この投稿を見たファンからは、「美しい」「直視できない…」「完璧なスタイル」「かっこいい」「息止まる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ジェニーInstagram）

なお、ジェニーは今後、アメリカ・ニューヨークの「The Governors Ball Music Festival」、スペインの「2026 MAD COOL FESTIVAL」、アメリカの「Lollapalooza Chicago」、日本の「SUMMER SONIC 2026」など、世界各地の大型フェスに出演する予定だ。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。