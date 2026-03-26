アジアで拡大する高級ミニバン需要

メルセデス・ベンツは、新型ミニバン『VLS』をベースにした最上位モデルとして、マイバッハ仕様を導入する予定だ。

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このモデルの存在は、中国・北京で行われたマイバッハ『Sクラス』の改良モデル発表会において、メルセデス・ベンツ・グループCEOのオラ・ケレニウス氏によって明らかにされた。



新型マイバッハVLSの予告画像 メルセデス・ベンツ

欧州での販売も計画されているが、発売時期は未定だ。

新型マイバッハVLSは、『Vクラス』の後継車として最近発表された『VLE』と同じVAN.EAプラットフォームをベースとし、再編されたミニバンラインナップの頂点に位置する。今のところ、EVのみが販売される予定だ。

ケレニウス氏はVLSを「グランドリムジン」と表現し、室内空間のパッケージング、後部座席の快適性、そして運転手付きのショーファーカーとしての利用を重視して開発されたと述べた。

複数のシートレイアウトが計画されており、最近の『ビジョンV』コンセプトで見られるような、ハイエンドな2人乗り構成も含まれる。

高級車市場における需要の変化

公式説明では、室内は「ファーストクラスのインテリア」、「卓越した後部座席体験」、そして「非凡なプライベートラウンジ」として構想されたという。

ビジョンVコンセプトの格納式65インチ4KシネマスクリーンがVLSに採用されるかどうかについては、現時点で言及されていない。

マイバッハによるミニバンモデルの導入計画は、高級車市場における需要の変化を反映している。中国やアジアの一部地域では、大型の高級ミニバンの人気が高まっており、顧客層は室内の広さ、後部座席レイアウトの柔軟性、そしてロングホイールベースを重視する傾向にある。

ベースとなるメルセデス・ベンツVLSの生産は2026年末までに開始される予定であり、マイバッハVLSは2027年に続く見込みだ。登場すれば、レクサスLMなどとの競合が予想される。