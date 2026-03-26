■全国天気（26日）

【西日本の天気】

西日本の天気は、回復に向かう見込みです。すでに九州は晴れています。中国・四国も次第に晴れてくるでしょう。近畿も午後には晴れてくる見込みです。

【東日本の天気】

東海・北陸の雨は、朝のうちに止みますが、雲の多い天気が続き、新潟では夕方から夜に再び雨が降るでしょう。関東は昼頃にかけてシトシトと雨が降り続き、午後から夜も雨が降ったり止んだりとなるでしょう。

【北日本の天気】

東北南部に加え、東北北部も雨が降り出して、夜にかけて降り続くところが多いでしょう。北海道は晴れるところが多い見込みです。

■予想最高気温（26日）

天気の回復する西日本では、日中の気温が前日より高くなる見込みです。一方、東京の気温は13℃止まりで、春の薄着ですと、湿った空気がヒンヤリと感じそうです。【主要都市・予想最高気温・前日差・季節感覚】札幌 11℃（-1 4月中旬）仙台 11℃（-2 平年並み）新潟 13℃（±0 4月上旬）東京 13℃（-1 3月上旬）大阪 16℃（＋1 平年並み）福岡 18℃（＋3 4月上旬）

■週末にかけての天気

＜金曜の天気＞

金曜（27日）は、西日本・東海・北陸の広範囲で晴れる見込みです。関東も晴れ間がありそうですが、夜になって雨が降る可能性があります。北日本は、東北太平洋側で未明〜早朝に雨が降りやすいでしょう。北海道東部では午前中は晴れそうです。金曜の日中の気温は、関東で17℃前後、東海・西日本は20℃以上のところが多く、暖かいでしょう。

＜土曜の天気＞

土曜（28日）は、西日本で晴れ間がありそうですが、東日本・北日本は雲が多いでしょう。関東南部で土曜朝に雨が降る可能性があり、北海道日本海側でも土曜朝に雨や雪のところがありそうです。土曜日中の気温は、関東・東海・西日本で20℃前後の見込みで、引き続き暖かいでしょう。

＜日曜の天気>日曜（29日）日中は、全国の広範囲で晴れ、または晴れ間があるでしょう。桜が見頃を迎えたエリアではお花見日和となりそうです。なお、次の低気圧が近づく九州南部は雲が多く、日曜の夜には雨が降り出しそうです。日曜の日中の気温は、関東・東海・西日本で20℃以上が続出しそうです。