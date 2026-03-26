ロッテは25日、3月27日の開幕戦にあわせマリーンズストアミュージアム店をリニューアルオープンすることになったと発表した。

このリニューアルでは、店舗面積を従来の約1.5倍に拡張して商品の品揃えを強化したほか、新たにセルフレジを導入するなど、レジ台数を最大33台に増設した。これにより、試合前の混雑時でも、スムーズに店内を移動して商品を選び、会計まで進めるレイアウトとなっている。

また、店内の内装は球団のコンセプトカラーである「白・黒・グレー」を基調としたデザインへ刷新し、新たにマリーンズの歴史や世界観を体験できるエリアを設けた。歴代の優勝ペナントや当時の記憶が蘇る写真、選手の大型ビジュアルなどを展示し、フォトスポットとしても利用できる空間となっている。

店舗の大型リニューアルは、2017年以来、9年ぶり。

▼ マリーンズストア ミュージアム店について

ZOZOマリンスタジアム外周に位置する大型グッズショップ。お買い物体験（グッズ）に、球団の歩んできた歴史に触れる展示（ミュージアム）が融合。「グッズ＋ミュージアム」のコンセプトを体現する、新たな体験型店舗