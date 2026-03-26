東大阪大（大阪府東大阪市）が短期大学部介護福祉学科の留学生入試で特定の受験生を優遇し合格させていた問題で、同大学は２５日、再発防止策をまとめた「入試改善計画書」を公表した。

不公正な合否判定で不合格となった留学生１人については、今春の入学を認める方針。２月２６日付で文部科学省に計画書を提出した。

同大学の第三者委員会の調査報告書によると、同大学は２０２５年度入試で、合格の基準を下回った受験生８人のうち、大阪市のコンサルティング会社から紹介を受けた６人を優先して合格させ、残る２人を不合格にした。

計画書では、「公正な入試を行わなかったことを深く反省する」と陳謝。２人のうち１人は入学を希望し、４月に受け入れる準備を進めているとした。

計画書によると、学内規定を見直し、業者が入試の出願から合否判定までのプロセスに関与しないことを明記する方針。２月に中村光男学長直属の「入試改善プロジェクトチーム」を設置したという。

中村学長は取材に「計画書に基づいて入試を真摯（しんし）に見直し、公平公正に行っていきたい」と述べた。