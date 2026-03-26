メンバー７人での完全体カムバックを果たした「ＢＴＳ」のＳＵＧＡが２６日、自身のインスタグラムを更新した。

２０日にリリースした５枚目のフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」のタイトル曲「ＳＷＩＭ」に合わせ、グループの信念にもなっている「前に進み続けよう」という意味がこもった「ＫＥＥＰ ＳＷＩＭＭＩＮＧ」と記し、ニットトップスにパンツとオールブラックのコーディネート姿のショットをアップした。

現在ニューヨークに滞在中のＢＴＳだが、この投稿にネット上では「ユンギがインスタで普通の投稿をしてくれてるの、未だに信じられない気持ち…」「ユンギがＫＥＥＰ ＳＷＩＭＭＩＮＧ 言ってる。。。ええ、何がなんでもＫＥＥＰ ＳＷＩＭＭＩＮＧしますよ」「やばーーーい！！ユンギさん大優勝」「インスタに投稿してくれたおかげで、朝からご機嫌」「朝からユンギさんの投稿うれしすぎる」「首傾げポーズ 妙に煽（あお）られてる」「セーターが似合いすぎていて、萌え袖がかわいくて、どうしよう」「朝から幸せ」「かっこよすぎる…」「朝からいいもん見たな〜ありがたや」「ひゃあぁぁ朝から眼福」などと歓喜していた。

ＢＴＳは２２年１２月より兵役義務履行のためメンバー７人が順次グループを離れ兵役に。２４年にＪｉｎとｊ‐ｈｏｐｅ、２５年にＲＭ、Ｊｉｍｉｎ、Ｖ、Ｊｕｎｇ Ｋｏｏｋ、ＳＵＧＡが服務解除となり、２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」を全世界リリースで再始動。２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。