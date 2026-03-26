【三觜喜一のKWレッスン】アマチュアに非常に多いフリップ動作とは

アマチュアに非常に多いフリップ動作

フェース面をボールに当てに行くとフリップする

左手首を甲側に折りながらボールをとらえる動作をフリップと言い、アマチュアには非常に多い動きです。おそらくほとんどのアマチュアがフリップしていますし、女子プロのツアー選手レベルでも、正確にハンドファーストにインパクトできている選手は全体の20%もいないでしょう。なぜこう当たるかと言うと、フェース面をボールに当てに行くからです。クラブフェースは何もしないとバックスイングで手が先行し、手を戻すとフェースが重さによって開かれます。この部分をフェースだけで考えたら、閉じてきたものが開くように動きます。開いてくるからこそ閉じる動作が必要になってきますが、これがスピネーションです。これをせずにトップからクラブフェースをボールにまっすぐ当てに行くと、支点が右に残ってヘッドがボールに届きに行くので、必ずフリップ動作になります。

当てに行くと支点が右に残る

フリップしている人は、確実に脳の中でフェース面をまっすぐ保とうとしています。まさかフェースが閉じて開いて閉じるという動きをするとは思っていないんですね。ゴルフクラブが3次元的な動きをしていることがイメージできないのです。クラブは単にスイングプレーンをなぞるように動くだけではありません。シャフトを軸にフェースターンしますし、振り子運動の支点も動きます。「片手で速く振れ」と言ったら、この3次元的な運動をイメージできるのですが、両手で持つとイメージできなくなるのが大きな問題で、止まっている物体に対して、クラブをまっすぐ当てなければならないとなるとフェースを動かさなくなりますし、フェースには先端の意識が脳にあるので、どうしても先端をまっすぐボールに当てるように動かしてしまいます。その結果

がフリップ動作なのです。

「まっすぐ当てよう」という意識がフリップを招く

自分ではハンドファーストにボールをとらえているつもりでも、動画を撮って見るとフリップしている人は「ハンドファーストにまっすぐ当ててるつもりなのに……」という表現を必ずするものです。しかし「まっすぐ当てよう」と思っている時点で、ダメだということに気付かないとフリップは直りません。クラブフェースはつねにボールに対して回転します。回転する最中にボールをとらえているという動きが正解なのです。ですので面でまっすぐ当てようと思った瞬間に、支点が右側にずれて左手がロックされてしまいます。ここがポイントで、ハンドファーストインパクトになるために、左手はアドレスの位置より当然、左にずれるわけで、ボールに対して左手は動き続けないとハンドファーストにならないのです。

【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一