【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（4月）16:00
予想　N/A　前回　-24.7（Gfk消費者信頼感)

【米国】
新規失業保険申請件数（03/15 - 03/21）21:30
予想　21.2万件　前回　20.5万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/08 - 03/14）
予想　184.9万件　前回　185.7万件（継続受給者数)

【南アフリカ】
中銀政策金利（3月）22:00　
予想　6.75%　前回　6.75%（南ア中銀政策金利)

【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（3月）27日04:00
予想　6.75%　前回　7.0%（オーバーナイト・レート)

※予定は変更することがあります