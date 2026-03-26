本日の予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（4月）16:00
予想 N/A 前回 -24.7（Gfk消費者信頼感)
【米国】
新規失業保険申請件数（03/15 - 03/21）21:30
予想 21.2万件 前回 20.5万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/08 - 03/14）
予想 184.9万件 前回 185.7万件（継続受給者数)
【南アフリカ】
中銀政策金利（3月）22:00
予想 6.75% 前回 6.75%（南ア中銀政策金利)
【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（3月）27日04:00
予想 6.75% 前回 7.0%（オーバーナイト・レート)
※予定は変更することがあります
ドイツGfK消費者信頼感調査（4月）16:00
予想 N/A 前回 -24.7（Gfk消費者信頼感)
【米国】
新規失業保険申請件数（03/15 - 03/21）21:30
予想 21.2万件 前回 20.5万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/08 - 03/14）
予想 184.9万件 前回 185.7万件（継続受給者数)
【南アフリカ】
中銀政策金利（3月）22:00
予想 6.75% 前回 6.75%（南ア中銀政策金利)
【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（3月）27日04:00
予想 6.75% 前回 7.0%（オーバーナイト・レート)
※予定は変更することがあります