13:00 衆院本会議、高市首相訪米報告

14:00 日銀「基調的なインフレ率を補足するための指標」

16:00 財務省国債市場特別参加者会合「最近の状況と今後の見通し」

18:00 デギンドスECB副総裁、エストニア中銀総裁、会議「ヨーロッパの課題」出席

18:30 ブリーデン英中銀副総裁、討論会出席

27日1:00 テイラー英中銀委員、イベント講演

ロジャーズ加中銀上級副総裁、金融政策枠組み改定と経済見通しについて講演

1:30 グリーン英中銀委員、討論会出席

2:00 米7年債入札（440億ドル）

5:00 クックFRB理事、金融安定性について講演（質疑応答あり）

7:30 ミランFRB理事、FRBバランスシートについて講演（質疑応答あり）



G7外相会合（27日まで）

EU外相理事会（通商、29日まで）

世界貿易機関（WTO）閣僚会議（29日まで）



※予定は変更することがあります

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