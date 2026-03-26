今回は、子どもが熱を出し、夫に看病を頼んだ結果についてのエピソードを紹介します。

何のための父親なのか…

「私は4歳の子どもと夫と暮らしていますが、夫は家事も育児もまったくやらないのに、なぜか自分のことをイクメンだと思っています。

そんなある日、子どもが高熱を出し、子どものために買い物に行きたかったので、夫に『買い物の間、子どもの看病をして』『逃げたら即離婚だから』と伝えました。

というのも夫は以前、私が外出している間に子どもの看病を頼んだら、勝手にひとりで外出したことがあったからです。

で、今回離婚という言葉を伝えたせいか夫は家にはいましたが、本当にただ家にいただけなんです……。さらに『子育ては母親の仕事だろ？』『俺に看病を任せるな』と言ってきて、あきれました。何のための父親なんでしょうか」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ この女性は離婚がたびたび頭をよぎるたび、「でも子どもがもう少し大きくなったら」と思い、我慢しているそう。でももう限界かもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。