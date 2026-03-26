伊東純也が気迫のブラジル戦以来の代表復帰、現メンバー年長2位&最多キャップ「もう33かという感じ」
主力選手に負傷者が相次いでいる中、国際Aマッチ通算66試合出場は今回の招集メンバーで最多キャップ数。日本代表MF伊東純也(ゲンク)は「経験の部分で言えば試合数では一番あるほうなので、プレーでしっかりと引っ張っていけたら」とリーダーシップを持ってイギリス遠征を戦っていく構えだ。
今回のイギリス遠征では長友佑都(144試合)、南野拓実(73試合)、遠藤航(72試合)が負傷のためメンバー外。期せずして若返りが図られたメンバー編成となっており、年齢で見ても30代はDF谷口彰悟(シントトロイデン)と伊東の2人だけで、今月9日に33歳の誕生日を迎えたばかりの伊東は年長2位となっている。
ただ、伊東自身はそれほど年齢を気にしているわけではないようだ。「特に意識はしていないけど、もう33かという感じでした」「数字だけちょっと重くて……」と冗談めかして報道陣を笑わせつつも、「33か、とは思いますけど、身体とかは大丈夫」と断言。年齢によるスピードへの影響についても「(36歳の)永井謙佑選手はまだ速い」「スピードは落ちてはいないと思う」と冷静に話した。
そんな伊東は昨年11月の活動をケガで見送っており、10月以来の代表復帰。一時は度重なる負傷で所属先での欠場も続いていたが、今年に入ってからはコンスタントに先発しており、「ケガから復帰して試合もずっと出ていて、コンディション的にも良くなってきているかなと思うので、またしっかりと結果を出せれば」と良い状態でやってきた。
最後に出場した昨年10月のブラジル戦では大逆転につながるアシストを記録した他、終了間際には膝を負傷しながらも、気迫でピッチに立ち続けていた伊東。「最後何分だったか分からないし、交代枠がどうだったか覚えていないけど、個人的にそんな大きいケガだとは思っていなかった。ちょっと足痛いなくらいだったので」。そう事もなげに振り返るが、「どの試合もやっぱり勝ちたいと思う。特にブラジル相手でチャンスだったので、あそこで勝ち切れたのは良かった」という歴史的勝利の立役者になったのは間違いない。
今回のイギリス遠征でも欧州勢との2連戦が組まれており、特に31日に対戦するイングランドはブラジルに匹敵する世界的強豪だ。「相手が強い中でもなるべく今までやってきたサッカーをやるということで、相手が強いと守備の時間も多くなるので、そこからのいい攻撃が大事になると思う」。そう展望する背番号14はブラジル戦同様に「勝って修正できるのが一番いいと思うのでそれを目指してやっていきたい」と勝利を誓う。
(取材・文 竹内達也)
今回のイギリス遠征では長友佑都(144試合)、南野拓実(73試合)、遠藤航(72試合)が負傷のためメンバー外。期せずして若返りが図られたメンバー編成となっており、年齢で見ても30代はDF谷口彰悟(シントトロイデン)と伊東の2人だけで、今月9日に33歳の誕生日を迎えたばかりの伊東は年長2位となっている。
そんな伊東は昨年11月の活動をケガで見送っており、10月以来の代表復帰。一時は度重なる負傷で所属先での欠場も続いていたが、今年に入ってからはコンスタントに先発しており、「ケガから復帰して試合もずっと出ていて、コンディション的にも良くなってきているかなと思うので、またしっかりと結果を出せれば」と良い状態でやってきた。
最後に出場した昨年10月のブラジル戦では大逆転につながるアシストを記録した他、終了間際には膝を負傷しながらも、気迫でピッチに立ち続けていた伊東。「最後何分だったか分からないし、交代枠がどうだったか覚えていないけど、個人的にそんな大きいケガだとは思っていなかった。ちょっと足痛いなくらいだったので」。そう事もなげに振り返るが、「どの試合もやっぱり勝ちたいと思う。特にブラジル相手でチャンスだったので、あそこで勝ち切れたのは良かった」という歴史的勝利の立役者になったのは間違いない。
今回のイギリス遠征でも欧州勢との2連戦が組まれており、特に31日に対戦するイングランドはブラジルに匹敵する世界的強豪だ。「相手が強い中でもなるべく今までやってきたサッカーをやるということで、相手が強いと守備の時間も多くなるので、そこからのいい攻撃が大事になると思う」。そう展望する背番号14はブラジル戦同様に「勝って修正できるのが一番いいと思うのでそれを目指してやっていきたい」と勝利を誓う。
(取材・文 竹内達也)