実はケガとの戦いだった3か月無得点…復活のFW上田綺世「少しずつ軌道に乗って、結果になって出てきた」
ゴールから大きく遠ざかった3か月間を経て、日本のエースが調子を取り戻している。
FW上田綺世(フェイエノールト)は3月に入って4試合4ゴールの結果を引っさげ、日本代表のイギリス遠征に合流。スコットランド、イングランドの2試合に向けて「W杯前の戦術練度を上げる最後のテストマッチでありつつ、僕らのアピールの場でもあると思う。しっかりと結果にこだわりながら、自分たちが良い準備をして100%を発揮することが大事」と意気込んだ。
今季のエールディビジで26試合22ゴールを挙げて得点ランキングトップを独走している上田だが、昨年12月6日のズウォレ戦で4ゴールを挙げた後、今年3月8日のNAC戦で2ゴールを記録するまでの間、公式戦11試合ノーゴール。日本のエースに突然のスランプが襲いかかっていた。
ところが上田の本当の敵はスランプではなく、コンディション不良にあった。上田はイギリス遠征2日目の練習後、報道陣の取材でこの3か月間の戦いを次のように明かした。
「僕自身は同じようにプレーしていた中で、ケガがあった。ケガの詳細は言えないけど、それをごまかしながらというか、プレーしながら良くしていく方針でプレーしていたけど、なかなかコンディションもパフォーマンスも上がらなかった。どういうふうにケガ、故障と付き合って、どういうふうに良くしていくかという作業が1月、2月とあって、3月になってそれが少しずつ軌道に乗って、それが結果になって出てきただけなので。僕は10試合点を取っていないというのも日本人のメディアの方に言われて気付いたので、そんなにあまり考えていなかったですね」
上田がゴールから遠ざかっていた3か月間、フェイエノールトはリーグ戦で苦しい戦いが続いており、さらにUEFAヨーロッパリーグとの連戦も戦っていた。上田は1月18日のスパルタ・ロッテルダム戦、1月29日のELベティス戦、2月8日のユトレヒト戦を欠場し、先発した試合でも途中交代することが続いていたが、コンディションに配慮しながらの出場だったようだ。
もっともその苦しい戦いの中でも上田はピッチに立ち続けることでクラブに身を捧げ、自身のパフォーマンスを万全に近づけていく努力も同時に続けてきた。
「1試合プレーして、ケガの状態とクラブの状態とをいろいろと話して、次にどうしたら良くなるかをいろんなことを想定しながらプレーして、治療してという兼ね合いが色々とあった。もちろん結果がついてきていないというのがあったけど、まずは100%でプレーすること、またはチームの結果になるべく貢献できるようにというのを意識していました」
すなわち、久々のゴールはスランプ脱却によるものではなく、コンディションが万全に近づいたことの証だった。「100%でプレーできない状態からどうやって100%でプレーできるように軌道に乗せるかというところを時間をかけてクリアできたので、それが(ゴールの)理由といえば理由なんですかね」。単なる結果にとどまらない、より再現性のある復活劇だった。
そのため久々のゴールが戻ってきた今も、自身のパフォーマンスに向き合う姿勢は変わらない。「シーズン何点とか、何試合連続というのはあまり考えていないので。常に目の前の試合で良いパフォーマンスをする準備と、その前の試合に出た課題だったり、いま自分が思っていることをプレーで表現するというところに集中できているのかなと思います」。W杯3か月前、日本のエースが頼もしい姿で帰ってきた。
(取材・文 竹内達也)
FW上田綺世(フェイエノールト)は3月に入って4試合4ゴールの結果を引っさげ、日本代表のイギリス遠征に合流。スコットランド、イングランドの2試合に向けて「W杯前の戦術練度を上げる最後のテストマッチでありつつ、僕らのアピールの場でもあると思う。しっかりと結果にこだわりながら、自分たちが良い準備をして100%を発揮することが大事」と意気込んだ。
ところが上田の本当の敵はスランプではなく、コンディション不良にあった。上田はイギリス遠征2日目の練習後、報道陣の取材でこの3か月間の戦いを次のように明かした。
「僕自身は同じようにプレーしていた中で、ケガがあった。ケガの詳細は言えないけど、それをごまかしながらというか、プレーしながら良くしていく方針でプレーしていたけど、なかなかコンディションもパフォーマンスも上がらなかった。どういうふうにケガ、故障と付き合って、どういうふうに良くしていくかという作業が1月、2月とあって、3月になってそれが少しずつ軌道に乗って、それが結果になって出てきただけなので。僕は10試合点を取っていないというのも日本人のメディアの方に言われて気付いたので、そんなにあまり考えていなかったですね」
上田がゴールから遠ざかっていた3か月間、フェイエノールトはリーグ戦で苦しい戦いが続いており、さらにUEFAヨーロッパリーグとの連戦も戦っていた。上田は1月18日のスパルタ・ロッテルダム戦、1月29日のELベティス戦、2月8日のユトレヒト戦を欠場し、先発した試合でも途中交代することが続いていたが、コンディションに配慮しながらの出場だったようだ。
もっともその苦しい戦いの中でも上田はピッチに立ち続けることでクラブに身を捧げ、自身のパフォーマンスを万全に近づけていく努力も同時に続けてきた。
「1試合プレーして、ケガの状態とクラブの状態とをいろいろと話して、次にどうしたら良くなるかをいろんなことを想定しながらプレーして、治療してという兼ね合いが色々とあった。もちろん結果がついてきていないというのがあったけど、まずは100%でプレーすること、またはチームの結果になるべく貢献できるようにというのを意識していました」
すなわち、久々のゴールはスランプ脱却によるものではなく、コンディションが万全に近づいたことの証だった。「100%でプレーできない状態からどうやって100%でプレーできるように軌道に乗せるかというところを時間をかけてクリアできたので、それが(ゴールの)理由といえば理由なんですかね」。単なる結果にとどまらない、より再現性のある復活劇だった。
そのため久々のゴールが戻ってきた今も、自身のパフォーマンスに向き合う姿勢は変わらない。「シーズン何点とか、何試合連続というのはあまり考えていないので。常に目の前の試合で良いパフォーマンスをする準備と、その前の試合に出た課題だったり、いま自分が思っていることをプレーで表現するというところに集中できているのかなと思います」。W杯3か月前、日本のエースが頼もしい姿で帰ってきた。
(取材・文 竹内達也)