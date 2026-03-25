「ササキ サトル」がROKU AOYAMAでポップアップを開催 テーラードジャケットなどの限定アイテムも
デザイナーの佐々木悟が手掛ける「ササキ サトル（SASAKI SATORU）」が、ROKU AOYAMAでポップアップを開催する。期間は3月27日から4月5日まで。
■SASAKI SATORU POP UP概要
同ブランドは、2019年に設立。「PERFECT IMPERFECTION＝完璧な不完全さ」をブランドコンセプトに掲げ、普遍的な衣服にあえて不規則なデザインを落とし込んだアイテムを製作している。
ポップアップでは、レイヤードの入ったミニロングスカート（5万9400円）やアシンメトリーのヘムシャツ（4万8400円）などの2026年春夏コレクションを用意。また限定アイテムとして、ダブルブレステッドテーラードジャケット（9万9000円）やインパーフェクションテーラードドレス（6万7100円）、スパイラルカットスカート（5万3900円）、ピンストライプペインターパンツ（5万9400円）を販売する。
■SASAKI SATORU POP UP概要
開催期間：3月27日（金）〜4月5日（日）
会場：ROKU AOYAMA
所在地：東京都港区南青山3-14-17 B1
営業時間：18:00〜21:00