「ササキ サトル」がROKU AOYAMAでポップアップを開催　テーラードジャケットなどの限定アイテムも

デザイナーの佐々木悟が手掛ける「ササキ サトル（SASAKI SATORU）」が、ROKU AOYAMAでポップアップを開催する。期間は3月27日から4月5日まで。

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同ブランドは、2019年に設立。「PERFECT IMPERFECTION＝完璧な不完全さ」をブランドコンセプトに掲げ、普遍的な衣服にあえて不規則なデザインを落とし込んだアイテムを製作している。

ポップアップでは、レイヤードの入ったミニロングスカート（5万9400円）やアシンメトリーのヘムシャツ（4万8400円）などの2026年春夏コレクションを用意。また限定アイテムとして、ダブルブレステッドテーラードジャケット（9万9000円）やインパーフェクションテーラードドレス（6万7100円）、スパイラルカットスカート（5万3900円）、ピンストライプペインターパンツ（5万9400円）を販売する。

■SASAKI SATORU POP UP概要

開催期間：3月27日（金）〜4月5日（日）

会場：ROKU AOYAMA

所在地：東京都港区南青山3-14-17 B1

営業時間：18:00〜21:00