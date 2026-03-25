「100年コート」に続く定番商品に　エス エッセンシャルズが紺ブレザーを発売

三陽商会が運営するオリジナルブランド「エス エッセンシャルズ（S.ESSENTIALS）」が、紺ブレザーシリーズの第3弾「モヘヤブレンドツイルアイビーブレザー」を発売した。現在、ブランド複合型店舗「サンヨー エッセンシャルズ」の6店舗と公式オンラインストアで取り扱っている。

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同アイテムは、「100年コート」に続く定番ジャケットを目指して開発した新商品。「ジャケットは疲れる」という概念を覆すことを目標に、長時間着用してもストレスを感じにくいスポーティな設計に仕上げた。

デザインは、前身頃のダーツを省いたシンプルな構造ながら、立体的な丸みのあるシルエットが特徴。段返り3ボタンなどアイビースタイルの要素を現代的に取り入れた。実用性に優れた三つのパッチポケットを備え、後ろ裾にはフックベントを採用することでアメリカントラッドらしいリラックス感のあるメンズブレザーが完成した。また、サイズは自社のパーソナルオーダーブランド「ストーリー アンド ザ スタディー」で培ったサイジングの知見を取り入れ44、46、48、50（S、M、L、XL）の4サイズを用意する。価格は14万3000円。

なお、製作は設立50周年を迎える「福島ファクトリー」が独自の美しいシルエットと着心地の良さを両立する立体縫製で仕立てた。国内生産比率が低下する中で、自社工場で日本製の良質な衣料品を継続的に届けていくことも重要な取り組みとしている。

■三陽商会：公式オンラインストア