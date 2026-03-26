　26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円高の5万3600円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61843.57円　　ボリンジャーバンド3σ
59632.78円　　ボリンジャーバンド2σ
57421.99円　　ボリンジャーバンド1σ
55337.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55211.20円　　25日移動平均
55065.00円　　一目均衡表・基準線
53749.62円　　25日日経平均株価現物終値
53600.00円　　26日夜間取引終値
53595.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53430.27円　　75日移動平均
53000.41円　　ボリンジャーバンド-1σ
52765.00円　　一目均衡表・転換線
52670.00円　　5日移動平均
50789.62円　　ボリンジャーバンド2σ
48578.83円　　ボリンジャーバンド3σ
47488.50円　　200日移動平均


株探ニュース