日経225先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円高の5万3600円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61843.57円 ボリンジャーバンド3σ
59632.78円 ボリンジャーバンド2σ
57421.99円 ボリンジャーバンド1σ
55337.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55211.20円 25日移動平均
55065.00円 一目均衡表・基準線
53749.62円 25日日経平均株価現物終値
53600.00円 26日夜間取引終値
53595.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53430.27円 75日移動平均
53000.41円 ボリンジャーバンド-1σ
52765.00円 一目均衡表・転換線
52670.00円 5日移動平均
50789.62円 ボリンジャーバンド2σ
48578.83円 ボリンジャーバンド3σ
47488.50円 200日移動平均
株探ニュース
61843.57円 ボリンジャーバンド3σ
59632.78円 ボリンジャーバンド2σ
57421.99円 ボリンジャーバンド1σ
55337.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55211.20円 25日移動平均
55065.00円 一目均衡表・基準線
53749.62円 25日日経平均株価現物終値
53600.00円 26日夜間取引終値
53595.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53430.27円 75日移動平均
53000.41円 ボリンジャーバンド-1σ
52765.00円 一目均衡表・転換線
52670.00円 5日移動平均
50789.62円 ボリンジャーバンド2σ
48578.83円 ボリンジャーバンド3σ
47488.50円 200日移動平均
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